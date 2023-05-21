«Давайте уже решим, чего мы хотим от Pirelli». Штайнер упрекнул Формулу 1

В последние годы у команд Формулы 1 больше нет головной боли, хорошо знакомой по прошлым сезонам – тогда шины в какой-то момент по ходу гонки резко теряли свои свойства, что приводило к моментальной потере скорости.

Нынешние модели, быть может, и не обеспечивают такого сцепления с асфальтом, но отличаются большей стабильностью. Увы, обратная сторона таких характеристик в том, что тактическое разнообразие тоже заметно сократилось. Достаточно вспомнить, как в Баку Эстебан Окон проехал до последнего круга на одном комплекте сликов.

Гонки почти всегда проходят с единственным пит-стопом. Кроме того, нынешние шины отчасти повинны в том, что обгонов стало намного меньше. Об этом факторе в интервью Motorsport.com рассказал руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер.

«Думаю, нам стоит разобраться с резиной, – объяснил тиролец. – Мы всегда жалуемся, когда у нее начинает резко падать эффективность. Мы всегда жалуемся, если этого не происходит.

Нам надо уже решить, чего мы хотим – Pirelli делала и так, и иначе, а мы всякий раз отвечали, что это слишком. Им сложно что-то придумать в такой ситуации.

При этом не стоит спешить с выводами после таких гонок, как в Баку. В нынешнем сезоне мы уже видели яркие Гран При с обгонами. Именно их стоит изучить и понять, как добиваться такого чаще.

Понятно, что все ожидают красных флагов или машины безопасности. Когда этого не случается, гонка оказывается пресной. Но я считаю, что в наших силах сделать все необходимое, чтобы обгонять стало проще. Хотя эта задача никогда не была легкой».

Шины в термочехлах Фото: Ставен Ти / Motorsport Images