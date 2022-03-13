Данные Pirelli помогли лучше понять расстановку сил на тестах
Марио Изола объяснил, какова разница во времени круга между разными составами в Бахрейне
После завершения тестовой сессии Формулы 1 в Сахире у поклонников спорта нет недостатка в прогнозах о том, кого считать фаворитом предстоящего сезона, а кто пока в отстающих.
Оценку сил соперников затрудняет тот факт, что команды работали по разным программам, утренний отрезок каждого дня был объективно медленнее вечернего, а из-за различия в составах шин сравнивать времена еще сложнее.
Но как минимум последнюю неизвестную позволил исключить гоночный босс Pirelli Марио Изола. На субботнем брифинге он рассказал: «Вы каждый раз просите меня оценить разницу между составами. На этот раз говорить о ней сложнее обычного, но по предварительным данным у нас выходит, что отличие между четырьмя первыми составами C1-C4 оказалось одинаковым.
Разница больше, чем мы предполагали. Наши оценки говорили о 0,5 секунды на круге, но в действительности получилось 0,8-1 секунда. Возможно, во второй тренировке Гран При, когда условия будут чуть иными, что-то изменится, но пока все обстоит таким образом».
Про самые мягкие слики С5 итальянец добавил: «Они вообще не дают выигрыша в сравнении с С4, так как являются слишком мягкими для этих условий».
Опираясь на слова Изолы, примем отличие С3 от С4 равным 0,9 секунды, а С5 приравняем к С4. Это позволит нам скорректировать сводную таблицу по итогам тестов, получив чуть более близкую к реальности расстановку сил:
Сводные результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (с поправкой на шины)
|Гонщик
|Команда
|Потенциальное время на С4
|Реальное время
|Отст.
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:31.720
|1:31.720
|2
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|1:32.085*
|1:32.985
|0,365
|3
|Мик Шумахер
|Haas
|1:32.241
|1:32.241
|0,481
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:32.291
|1:33.191
|0,571
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:32.415
|1:32.415
|0,695
|6
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|1:32.698
|1:32.698
|0,978
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:32.759
|1:32.759
|1,039
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:33.002
|1:33.002
|1,282
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:33.105
|1:33.105
|1,385
|10
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.207
|1:33.207
|1,487
|11
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:33.532
|1:33.532
|1,812
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|1:33.821
|1:33.821
|2,101
|13
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|1:33.902
|1:33.902
|2,182
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|1:33.959
|1:33.959
|2,239
|15
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|1.34.064
|1.34.064
|2,344
|16
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:34.141
|1:34.141
|2,421
|17
|Эстебан Окон
|Alpine
|1:34.276
|1:34.276
|2,556
|18
|Николя Латифи
|Williams
|1:34.734
|1:35.634
|3,014
|19
|Алекс Элбон
|Williams
|1:35.070
|1:35.070
|3,350
*здесь и далее выделены результаты пилотов, показавших лучшее время на С3
Как видно, оба гонщика, которые проехали свой лучший круг на более жестком составе – Валттери Боттас из Alfa Romeo и Ландо Норрис из McLaren – значительно улучшили свои позиции. Правда, как минимум первый из них точно показал столь высокую скорость в квалификационной конфигурации машины, слив топливо из бака.
По той же причине столь высоко поднялся и пилот Haas Мик Шумахер – который, вдобавок, проехал свой лучший круг в вечернее «компенсированное время», когда все соперники уже прекратили работу.
Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, на пит-стопе
Фото: Red Bull Content Pool
Вопрос тактики
Стоит отметить, что для предстоящего Гран При в Pirelli выбрали три самых жестких состава резины. Потому по ходу тестов команды больше всего работали именно на них, чтобы собрать данные, которые будут вдвойне полезными в дальнейшем.
Говоря о том, какой может быть тактическая схема в предстоящей гонке, Изола отметил: «Так как разрывы между составами оказались больше, чем мы рассчитывали, тут есть над чем подумать. Вопрос в том, каким окажется износ.
Возможно, кто-то попробует проехать гонку с одним пит-стопом. Но у нас по итогам трех дней тестов пока выходит, что с двумя будет быстрее. Но окончательно это можно будет подтвердить только после пятничных тренировок».
Гран При Бахейна стартует 18 марта.
Дополнительная информация: Олег Карпов
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