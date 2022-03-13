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После завершения тестовой сессии Формулы 1 в Сахире у поклонников спорта нет недостатка в прогнозах о том, кого считать фаворитом предстоящего сезона, а кто пока в отстающих.

Оценку сил соперников затрудняет тот факт, что команды работали по разным программам, утренний отрезок каждого дня был объективно медленнее вечернего, а из-за различия в составах шин сравнивать времена еще сложнее.

Но как минимум последнюю неизвестную позволил исключить гоночный босс Pirelli Марио Изола. На субботнем брифинге он рассказал: «Вы каждый раз просите меня оценить разницу между составами. На этот раз говорить о ней сложнее обычного, но по предварительным данным у нас выходит, что отличие между четырьмя первыми составами C1-C4 оказалось одинаковым.

Разница больше, чем мы предполагали. Наши оценки говорили о 0,5 секунды на круге, но в действительности получилось 0,8-1 секунда. Возможно, во второй тренировке Гран При, когда условия будут чуть иными, что-то изменится, но пока все обстоит таким образом».

Про самые мягкие слики С5 итальянец добавил: «Они вообще не дают выигрыша в сравнении с С4, так как являются слишком мягкими для этих условий».

Опираясь на слова Изолы, примем отличие С3 от С4 равным 0,9 секунды, а С5 приравняем к С4. Это позволит нам скорректировать сводную таблицу по итогам тестов, получив чуть более близкую к реальности расстановку сил:

Сводные результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне (с поправкой на шины)

Гонщик Команда Потенциальное время на С4 Реальное время Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull 1:31.720 1:31.720 2 Валттери Боттас Alfa Romeo 1:32.085* 1:32.985 0,365 3 Мик Шумахер Haas 1:32.241 1:32.241 0,481 4 Ландо Норрис McLaren 1:32.291 1:33.191 0,571 5 Шарль Леклер Ferrari 1:32.415 1:32.415 0,695 6 Фернандо Алонсо Alpine 1:32.698 1:32.698 0,978 7 Джордж Расселл Mercedes 1:32.759 1:32.759 1,039 8 Юки Цунода AlphaTauri 1:33.002 1:33.002 1,282 9 Серхио Перес Red Bull 1:33.105 1:33.105 1,385 10 Кевин Магнуссен Haas 1:33.207 1:33.207 1,487 11 Карлос Сайнс Ferrari 1:33.532 1:33.532 1,812 12 Себастьян Феттель Aston Martin 1:33.821 1:33.821 2,101 13 Пьер Гасли AlphaTauri 1:33.902 1:33.902 2,182 14 Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo 1:33.959 1:33.959 2,239 15 Лэнс Стролл Aston Martin 1.34.064 1.34.064 2,344 16 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34.141 1:34.141 2,421 17 Эстебан Окон Alpine 1:34.276 1:34.276 2,556 18 Николя Латифи Williams 1:34.734 1:35.634 3,014 19 Алекс Элбон Williams 1:35.070 1:35.070 3,350

*здесь и далее выделены результаты пилотов, показавших лучшее время на С3

Как видно, оба гонщика, которые проехали свой лучший круг на более жестком составе – Валттери Боттас из Alfa Romeo и Ландо Норрис из McLaren – значительно улучшили свои позиции. Правда, как минимум первый из них точно показал столь высокую скорость в квалификационной конфигурации машины, слив топливо из бака.

По той же причине столь высоко поднялся и пилот Haas Мик Шумахер – который, вдобавок, проехал свой лучший круг в вечернее «компенсированное время», когда все соперники уже прекратили работу.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB18, на пит-стопе Фото: Red Bull Content Pool

Вопрос тактики

Стоит отметить, что для предстоящего Гран При в Pirelli выбрали три самых жестких состава резины. Потому по ходу тестов команды больше всего работали именно на них, чтобы собрать данные, которые будут вдвойне полезными в дальнейшем.

Говоря о том, какой может быть тактическая схема в предстоящей гонке, Изола отметил: «Так как разрывы между составами оказались больше, чем мы рассчитывали, тут есть над чем подумать. Вопрос в том, каким окажется износ.

Возможно, кто-то попробует проехать гонку с одним пит-стопом. Но у нас по итогам трех дней тестов пока выходит, что с двумя будет быстрее. Но окончательно это можно будет подтвердить только после пятничных тренировок».

Гран При Бахейна стартует 18 марта.

Дополнительная информация: Олег Карпов