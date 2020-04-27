Данные Ф1 помогли Норрису выиграть кибергонку IndyCar

Ландо Норрис, в минувшие выходные отметивший поулом и победой свой дебют в виртуальной гоночной серии IndyCar iRacing Challenge, рассказал о слагаемых своего успеха.

Последний этап кибертурнира проходил на цифровой копии трассы в Остине, где в реальной жизни проводятся этапы и Формулы 1, и серии IndyCar. Британец сообщил, что во время подготовки к соревнованиям проанализировал часть данных, собранных командой McLaren во время прошлогоднего Гран При США.

«Мне кажется, я никогда так активно не готовился и так много не тестировался, как перед этой гонкой, – признался Норрис. – В целом надо признать, что у цифровой трассы очень много общего с реальной. Кое-что я делал точно так же, как минувшей осенью – а кое-что пришлось заметно поменять. Многое мы прояснили, общаясь с инженерами – плюс мои товарищи по команде порой были быстрее меня, что помогало мне совершенствоваться».

Говоря о товарищах по команде, пилот имеет в виду Пато О’Уорда и Оливера Эскью, которые в этом году являются гонщиками коллектива McLaren SP – такое имя получил американский коллектив Schmidt Peterson после того, как британская команда Ф1 стала его ключевым партнером. Среди прочего в состав инженеров McLaren SP вошел инженер Эндрю Джарвис, в прошлом году работавший в Ф1 с Норрисом в качестве телеметриста.

Подготовку британца к дебюту в виртуальном IndyCar облегчило то, что по правилам все участники кибергонки используют одинаковые настройки болидов. При этом помощь инженера по-прежнему очень кстати – даже непосредственно во время гонки, где среди прочего необходимо отслеживать, сколько раз соперники использовали увеличивающий мощность мотора режим атаки.

По ходу заезда Норрис однажды потерял контроль над машиной и допустил разворот – в чем шутя обвинял следящих за гонкой фанатов: «Я стараюсь обращать внимание на свой стрим в Twitch, что добавляет нагрузки и требует концентрироваться сильнее. Приходится каким-то образом взаимодействовать с аудиторией, пытаться отвечать на вопросы – и в то же время не забывать о следующей точке торможения. У меня не очень хорошо получается делать два дела сразу – и поэтому, если я допускаю ошибку, я тут же все валю на болельщиков!»