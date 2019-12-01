«Данке, Нико». Renault рассыпалась в похвалах Хюлькенбергу

Нико присоединился к Renault в преддверии сезона-2017, принеся в Энстоун и Вири свой богатый опыт. Он пришел, будучи одни из самых сильных гонщиков в пелотоне, у него за плечами было 115 гонок и шесть сезонов в чемпионате мира.

До прихода немца Renault заняла девятое место в первом для себя сезоне [после возвращения заводской программы] с восемью очками. В его первый год с Renault команда набрала в семь раз больше, чем годом ранее, а Нико принес 75% из заработанных 57 очков и привел команду на шестое место в Кубке конструкторов.

При поддержке Карлоса Сайнса Renault заняла превосходное четвертое место в чемпионате 2018 года со 122 очками. Половину их этих очков заработал Нико – 69, – заняв седьмое место в чемпионате пилотов. Эта позиция стала для него лучшей в Формуле 1.

Спортивный директор Renault Алан Пермейн, который тесно сотрудничал с Нико как на базе, так и на трассе, сказал: «Нико – гонщик, который справляется со свой работой. Он довольно серьезен, хочет гоняться и развивать машину, что помогало нам до конца. Он предоставляет замечательную обратную связь, поскольку отбрасывает эмоции в сторону. Даже после плохой гонки он в состоянии дать взвешенный, конструктивный отчет.

Его технические знания были чрезвычайно важны для нас. Я вспоминаю один случай из Сильверстоуна в 2017-м, когда он детально рассказывал об управляемости R.S.17 – он хотел больше скорости в поворотах и чувствовал, что прижимная сила падает именно там, где она нужна сильнее всего.

Мы разработали новое днище, чтобы улучшить ситуацию, и привезли его на Гран При Великобритании. Какое-то время Нико молчал по радио, а потом, наконец, вышел на связь и сказал: "Я молчал, но если бы вы могли увидеть мое лицо, на нем была широкая улыбка!" Этим можно подвести итог: когда ему есть, что сказать, его всегда стоит выслушать».

Марк Слэйд, который был гоночным инженером Нико на протяжении всех трех лет: «Когда Нико присоединился к нам в 2017 году, он вывел нас на другой уровень. Почти за одну ночь мы снова вернулись в игру и снова действовали как большая команда. Когда у вас появляется гонщик, в котором вы уверены, проявляется что-то вроде подсознательной мотивации.

Он умен, эффективен и не валяет дурака, хотя у него очень хорошее чувство юмора. Он полон решимости добиться успеха, он очень усерден – вероятно, даже сильнее, чем мы в инженером деле!

Вместе мы провели несколько потрясающих гонок, но в книгах по истории им не отдадут должного. Было очень приятно работать с Нико. Я бы сказал, он один из лучших гонщиков, с которыми я работал за свою карьеру. Он чувствовал себя частью команды и по-настоящему вкладывался в наше развитие, было здорово».

Сириль Абитбуль, руководитель команды и управляющий директор Renault, резюмировал: «Предельно ясно, что Нико сыграл важную роль в нашем прогрессе в Ф1. Нам нужен был опытный и зрелый гонщик, чтобы помочь нам сделать следующий шаг, и мы не могли просить его о большем. Принять решение [о расставании с Нико] было нелегко, поскольку у него было много сильных качеств: он отличный пилот, всегда мотивированный, стремящийся к большему – что подстегнуло нас. Мы желаем ему всяческих успехов в будущем и искренне благодарим его за огромный вклад в команду Renault за последние три года».

Лучшим результатом Хюлькенберга в Renault стали два финиша на пятом месте: на Гран При Германии 2018 года и Гран При Италии 2019-го.