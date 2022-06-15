Даника Патрик: Леклер уже чувствует себя побежденным

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Прошло всего два месяца после Гран При Австралии. Тогда, после двух побед Шарля Леклера на Ferrari и череды технических проблем Red Bull, многим казалось, что сезон-2022 станет для Скудерии и ее лидера легкой прогулкой за титулами.

Но во всех пяти гонках, прошедших с того момента, именно «Быки» добивались побед, тогда как алые машины, наоборот, стали все чаще подводить своих пилотов.

В Испании и Баку Леклер сошел, лидируя в гонке, а на домашнем этапе в Монако череда тактических ошибок команды отбросила гонщика с поула на четвертое место. В итоге Шарль уступил уже не только первую, но и вторую строчку в общем зачете.

Известная многим поклонникам гонок Даника Патрик, которая после завершения успешной карьеры стала автоспортивным экспертом, поделилась собственным взглядом на события в Ф1 и проблемы Леклера.

«Это самый неудачный сценарий, какой только можно представить – сходить, когда ты лидируешь, – рассказала американка в эфире Sky Sports. – У Ferrari явные проблемы, Карлос Сайнс выбыл из гонки еще раньше. Начало сезона прошло под знаком сложностей в Red Bull, но сейчас все перевернулось.

Я не сомневаюсь, что после недавних гонок Шарль чувствует себя побежденным. В нынешней Формуле 1 ты не можешь позволить себе больше одного схода. Если их будет больше, ты просто не успеешь отыграться, ведь гонок не так много.

Думаю, вы сами видели, в каком состоянии он [Леклер] отвечал на вопросы журналистов. Это было упадническое настроение: он чувствовал, как титул ускользает у него из рук. Подобное вполне понятно, так как его соперником является очень агрессивный и очень сильный Макс.

Даже несмотря на сложный старт, сейчас не вызывает сомнений, что он очень хорош. И одолеть его будет крайне непросто. Вдобавок, у Red Bull сейчас есть Серхио [Перес]. И теперь титул оспаривают не Шарль с Максом, а сразу три гонщика».

Даника Патрик Фото: Александр Триниц