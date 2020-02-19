Даниэль Риккардо посвятил шлем Коби Брайанту

Даниэль Риккардо начал предсезонные тесты Формулы 1 в особом шлеме. Он посвящен Коби Брайанту – одному из самых известных и успешных баскетболистов в истории спорта. Спортсмен погиб в вертолетной аварии 26 января. Вместе с баскетболистом разбилась его 13-летняя дочь.

Шлем выкрашен в фирменный фиолетовый цвет, который ассоциируется с Брайантом: Коби выступал в форме такого цвета значительную часть своей карьеры. Спортсмен провел 20 лет в команде «Лос Анджелес Лейкерс»; в 2016 году Брайант ушел из спорта.

На задней стороне шлема написано «менталитет мамбы». Коби Брайант назвал себя «Черной мамбой» в честь ядовитой африканской змеи, чтобы подчеркнуть свою безжалостность на площадке. А менталитет мамбы баскетболист объяснял как «стремление делать то, что ты делаешь, все лучше и лучше с каждым днем».

Сама черная мамба нарисована на верхней части шлема Риккардо. Даниэль будет использовать этот шлем исключительно на тестах. В гонках пилот Формулы 1 вернется к привычной расцветке.