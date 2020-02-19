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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Даниэль Риккардо посвятил шлем Коби Брайанту

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Даниэль Риккардо посвятил шлем Коби Брайанту
Автор:
, шеф-редактор
19 февр. 2020 г., 14:25

Гонщик команды Renault опубликовал фотографии новой раскраски своего шлема. Он посвящен погибшему баскетболисту Коби Брайанту и выполнен в фирменных фиолетовых цветах, в которых Брайант выступал в команде «Лос Анджелес Лейкерс»

Даниэль Риккардо начал предсезонные тесты Формулы 1 в особом шлеме. Он посвящен Коби Брайанту – одному из самых известных и успешных баскетболистов в истории спорта. Спортсмен погиб в вертолетной аварии 26 января. Вместе с баскетболистом разбилась его 13-летняя дочь.

Шлем выкрашен в фирменный фиолетовый цвет, который ассоциируется с Брайантом: Коби выступал в форме такого цвета значительную часть своей карьеры. Спортсмен провел 20 лет в команде «Лос Анджелес Лейкерс»; в 2016 году Брайант ушел из спорта.

На задней стороне шлема написано «менталитет мамбы». Коби Брайант назвал себя «Черной мамбой» в честь ядовитой африканской змеи, чтобы подчеркнуть свою безжалостность на площадке. А менталитет мамбы баскетболист объяснял как «стремление делать то, что ты делаешь, все лучше и лучше с каждым днем».

Сама черная мамба нарисована на верхней части шлема Риккардо. Даниэль будет использовать этот шлем исключительно на тестах. В гонках пилот Формулы 1 вернется к привычной расцветке.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Среда
Пилоты Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Антон Погорельский

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