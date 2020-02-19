Даниэль Риккардо посвятил шлем Коби Брайанту
Гонщик команды Renault опубликовал фотографии новой раскраски своего шлема. Он посвящен погибшему баскетболисту Коби Брайанту и выполнен в фирменных фиолетовых цветах, в которых Брайант выступал в команде «Лос Анджелес Лейкерс»
Даниэль Риккардо начал предсезонные тесты Формулы 1 в особом шлеме. Он посвящен Коби Брайанту – одному из самых известных и успешных баскетболистов в истории спорта. Спортсмен погиб в вертолетной аварии 26 января. Вместе с баскетболистом разбилась его 13-летняя дочь.
Шлем выкрашен в фирменный фиолетовый цвет, который ассоциируется с Брайантом: Коби выступал в форме такого цвета значительную часть своей карьеры. Спортсмен провел 20 лет в команде «Лос Анджелес Лейкерс»; в 2016 году Брайант ушел из спорта.
На задней стороне шлема написано «менталитет мамбы». Коби Брайант назвал себя «Черной мамбой» в честь ядовитой африканской змеи, чтобы подчеркнуть свою безжалостность на площадке. А менталитет мамбы баскетболист объяснял как «стремление делать то, что ты делаешь, все лучше и лучше с каждым днем».
Сама черная мамба нарисована на верхней части шлема Риккардо. Даниэль будет использовать этот шлем исключительно на тестах. В гонках пилот Формулы 1 вернется к привычной расцветке.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Среда
|Пилоты
|Даниэль Риккардо В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Антон Погорельский
Даниэль Риккардо посвятил шлем Коби Брайанту
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