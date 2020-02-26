Прыгнуть с парашютом и приземлиться в собственный кокпит. Это план Риккардо

Даниэль Риккардо пошутил при ответе на вопрос о предстоящем Гран При Австралии Формулы 1. Когда пилота команды Renault спросили, что он собирается делать на домашнем для себя этапе, гонщик ответил: «Прыгну с парашютом в пятницу утром. У меня с Рождества лежит подаренный билет на прыжок с парашютом – так что я им воспользуюсь и приземлюсь прямо в собственный кокпит. А потом сразу же поеду на трассу – это будет круто. Всем понравится».

Предстоящая гонка в Мельбурне станет для Риккардо девятым этапом Формулы 1 на домашней трассе. Все предыдущие годы Дэн оказывался одним из самых востребованных гонщиков на этом Гран При. Пилот отрабатывал множество спонсорских мероприятий и раздавал интервью. Теперь гонщик намерен это изменить.

«Каждый год это любовь и ненависть в одном флаконе, – охарактеризовал Риккардо Гран При Австралии. – С одной стороны здорово оказаться дома и выступать перед домашними трибунами. С другой стороны, график всегда настолько плотный, что я просто не успеваю почувствовать, где нахожусь. Очень много обязательств; очень много внимания.

Мы готовимся к этому этапу со второго-третьего января. На протяжении всего межсезонья мы настраиваем наши тела и мозги на гонку в Австралии – а потом ты оказываешься на месте и теряешь концентрацию Процент там, процент сям – это расстраивает. В таком некого винить. И все же, в этом году я попробую делать меньше, чем раньше. Я бы хотел, чтобы на Гран При Австралии ко мне относились так же, как ко всем остальным гонщикам».

Этап Формулы 1 в Мельбурне пройдет с 13 по 15 марта. Билеты на гоночный уикенд можно купить на сайте Motorsport Tickets.