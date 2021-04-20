Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Шумахер разнервничался после аварии в Имоле, инженер успокаивал его по радио Следующая / McLaren продаст базу за 240 млн долларов
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

Автор:
, редактор

Кажется, Никита учился беседам с командой у Райкконена

«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

Российский пилот Haas Никита Мазепин поучаствовал в нескольких ярких эпизодах во время Гран При Эмилии-Романьи. Россиянин допустил два разворота на первой же тренировке, а в квалификации обогнал Антонио Джовинацци с нарушением джентльменского соглашения. 

А по ходу гонки Мазепин отметился ярким высказыванием в стиле Кими Райкконена.

«Никита, проверь переключатель баланса тормозов, чтобы все было, как тебе нужно, – сказал россиянину гоночный инженер по ходу 8-го круга. – Температура шин поднимается. Как сцепление с асфальтом? Какое состояние трассы?»

«Становится лучше, – ответил Мазепин. – И было бы здорово, если б вы дали мне сосредоточиться».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Шумахер разнервничался после аварии в Имоле, инженер успокаивал его по радио

Предыдущая новость

Шумахер разнервничался после аварии в Имоле, инженер успокаивал его по радио

Следующая новость

McLaren продаст базу за 240 млн долларов

McLaren продаст базу за 240 млн долларов
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

13мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

4дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

13мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Никита Мазепин
Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Латифи об аварии на первом круге: Мазепин тут вообще ни при чем

На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Самое интересное

На два разворота меньше. Как Мазепин провел Гран При Эмилии-Романьи

More from
Haas F1 Team
«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

«Такие не учатся». Комментатор Ф1 разнес Мазепина

Штайнер оправдал поведение Мазепина в квалификациях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Штайнер оправдал поведение Мазепина в квалификациях

«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.