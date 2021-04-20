«Дайте сосредоточиться!» Мазепин отказался слушать инженера в Имоле

Российский пилот Haas Никита Мазепин поучаствовал в нескольких ярких эпизодах во время Гран При Эмилии-Романьи. Россиянин допустил два разворота на первой же тренировке, а в квалификации обогнал Антонио Джовинацци с нарушением джентльменского соглашения.

А по ходу гонки Мазепин отметился ярким высказыванием в стиле Кими Райкконена.

«Никита, проверь переключатель баланса тормозов, чтобы все было, как тебе нужно, – сказал россиянину гоночный инженер по ходу 8-го круга. – Температура шин поднимается. Как сцепление с асфальтом? Какое состояние трассы?»

«Становится лучше, – ответил Мазепин. – И было бы здорово, если б вы дали мне сосредоточиться».