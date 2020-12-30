Американец Бобби Рейхол провел пару гонок в Ф1 в конце 70-х, а уже в начале XXI века недолго проработал в руководстве команды Jaguar. Куда больших успехов он достиг за океаном, став чемпионом серии CART в 1985 и 1985 годах.

Сейчас он руководит коллективом Rahal Letterman Lanigan Racing, который успешно выступает в сериях IndyCar и IMSA. Именно выступающий за Рейхола Такума Сато стал в прошедшем сезоне победителем «500 миль Индианаполиса», повторив успех своего босса 34-летней давности.

Сам Бобби чаще всего побеждал за рулем машин Reynard, созданных Эдрианом Ньюи. Американец уверен, что нынешний технический босс Red Bull по-прежнему способен создавать самую лучшую технику, тогда как огромные гонорары пилотов зачастую являются не лучшим вложением.

«Я всегда говорил: дайте мне Эдриана Ньюи, и он построит самую лучшую машину, на которой мы сможем побеждать, даже не имея быстрейшего гонщика, – сказал Рейхол в интервью Motorsport Magazine. – Заплатите деньги конструктору, который разрабатывает технику, и тогда вы сможете сэкономить на зарплате пилотов и все равно выигрывать.

Пусть зарплата гонщика будет 2 миллиона долларов, а Эдриана – 9 миллионов. Так вы сможете получить гораздо больше за свои деньги, чем если отдать почти все их пилоту. Когда у вас самая быстрая машина, вам не нужен самый быстрый парень за ее рулем».