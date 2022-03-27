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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

«Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде

По словам мексиканца, победа в квалификации на трассе в Саудовской Аравии является для него особенным успехом

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
«Дайте еще тысячу кругов – лучше не проеду». Перес о поуле в Джидде
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Вчерашняя победа в квалификации Гран При Саудовской Аравии не просто стала для Серхио Переса первой в карьере. Во-первых, гонщик Red Bull ждал этого успеха дольше, чем кто-либо до него. Перес взял поул по ходу своего 218-го Гран При – в то время как до вчерашнего дня обладателем такого антирекорда был Марк Уэббер, впервые выигравший квалификацию на своем 131-м Гран При. Кстати, австралиец тогда тоже выступал за Red Bull.

Во-вторых, мексиканец стал первым представителем своей страны, на счету которого есть победа в квалификации Ф1. Неудивительно, что реакция пилота на этот успех была весьма эмоциональной.

«Что за круг это был! – заявил пилот Red Bull на пресс-конференции вечером в субботу. – Дайте мне еще тысячу кругов – не думаю, что смогу проехать лучше.

А если я смог завоевать поул здесь – смогу сделать это и на любой другой трассе. Думаю, другого такого трека просто не найти. И если выбирать трассу, где ты больше всего хотел бы взять поул, то именно здесь. Ибо если это произошло – ты можешь сказать, что собрал идеальный круг, что проехал его безукоризненно. Ведь это самый сложный трек – уровень риска тут очень высок. А значит, чтобы добиться здесь успеха, тебе надо действовать невероятно точно».

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