Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вчерашняя победа в квалификации Гран При Саудовской Аравии не просто стала для Серхио Переса первой в карьере. Во-первых, гонщик Red Bull ждал этого успеха дольше, чем кто-либо до него. Перес взял поул по ходу своего 218-го Гран При – в то время как до вчерашнего дня обладателем такого антирекорда был Марк Уэббер, впервые выигравший квалификацию на своем 131-м Гран При. Кстати, австралиец тогда тоже выступал за Red Bull.

Во-вторых, мексиканец стал первым представителем своей страны, на счету которого есть победа в квалификации Ф1. Неудивительно, что реакция пилота на этот успех была весьма эмоциональной.

«Что за круг это был! – заявил пилот Red Bull на пресс-конференции вечером в субботу. – Дайте мне еще тысячу кругов – не думаю, что смогу проехать лучше.

А если я смог завоевать поул здесь – смогу сделать это и на любой другой трассе. Думаю, другого такого трека просто не найти. И если выбирать трассу, где ты больше всего хотел бы взять поул, то именно здесь. Ибо если это произошло – ты можешь сказать, что собрал идеальный круг, что проехал его безукоризненно. Ведь это самый сложный трек – уровень риска тут очень высок. А значит, чтобы добиться здесь успеха, тебе надо действовать невероятно точно».