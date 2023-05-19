«Дайте ему больше времени». Монтойя вступился за де Вриса

После пяти прошедших Гран При только у двух гонщиков в пелотоне нет ни одного заработанного очка – это Логан Сарджент из Williams, для которого такой результат можно назвать ожидаемым, и Ник де Врис.

Чемпион мира Формулы Е пока выглядит главным разочарованием в пелотоне. Гонщик, которому прочили серьезные успехи и едва ли не переход в Red Bull, пока не может конвертировать свой опыт в результаты и даже не в силах угнаться за собственным партнером по AlphaTauri Юки Цунодой.

Неудивительно, что на фоне таких выступлений всерьез поговаривают, что гоночный консультант доктор Марко уже пригрозил голландцу отчислением.

Одним из тех, кто в этой ситуации однозначно встал на сторону пилота, оказался Хуан-Пабло Монтойя.

«Ник в непростой ситуации, но я считаю, что ему нужно дать больше времени, – объяснил 47-летний колумбиец в интервью Motorsport.com. – Только сейчас Формула 1 начнет европейские гонки на уже известных ему трассах – думаю, там он будет выступать сильнее.

Старт сезона принес Нику много проблем. Но если посмотреть на календарь, ему пришлось выступать почти исключительно на незнакомых автодромах. Оказавшись в привычном окружении, он наверняка прибавит».

Из пяти первых этапов лишь два прошли на известных де Врису трассах. Ему уже доводилось стартовать в Бахрейне и Баку, да и то довольно давно, в 2019 году в Формуле 2.

Хельмут Марко не славится в паддоке особенным умением дожидаться результатов. Впрочем, он тоже недавно признал, что пилота AlphaTauri не ждет немедленное увольнение.

«Это часть Формулы 1, – объяснил австриец. – Здесь ты должен выполнять поставленные задачи. Впрочем, он уже показал проблески неплохой формы, так что давайте немножко подождем».