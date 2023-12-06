«Дай-ка мне пару!». Элбон рассказал, как Алонсо помог ему продать кроссовки

В том, что Фернандо Алонсо является не только отличным пилотом, но и незаурядным человеком, поклонники Формулы 1 могли убедиться уже не раз. Еще одним тому подтверждением стала удивительная история, которую рассказал Алекс Элбон.

У англо-тайского гонщика есть своя компания Alex Albon Athletics, которая проводит различные программы для болельщиков. Одной из них стал выпуск лимитированной серии обуви Classic Marina в дни Гран При Сингапура.

Как ни странно, нашелся человек, который на добровольной основе взялся помочь Алексу и внес весомый вклад в успех всех этой затеи. Об этом Элбон рассказал в видеоролике, опубликованном их в социальных сетях.

«Это было круто, – признался гонщик. – Продвигать эти кроссы мне помог Фернандо. Он крут. Изначально я решил для себя, что не стану просить никого из гонщиков о помощи, это как-то несолидно. Хотя если бы кто-то попросил меня, я бы, конечно, поделился с ним.

Но внезапно, когда мы расходились с пилотского брифинга, Фернандо сказал: "А дай-ка мне пару".

Я думал, что он просто шутит, но, конечно же, сразу согласился. Оказалось, что он говорит серьезно, так что я буквально бегом сгонял в нашу гостевую зону и принес ему эти ботинки.

Он сразу надел их и потом носил весь уик-энд, даже на параде пилотов в воскресенье. Больше того, он продвигал их, выкладывал фотки. Этот парень просто топ».

С поддержкой Алонсо проект завершился успешно, вся серия была в итоге быстро продана.

Элбон заработал по итогам прошедшего сезона Ф1 27 очков, чем обеспечил Williams седьмое место в Кубке конструкторов. Алонсо завершил чемпионат четвертым за рулем Aston Martin.