«Дай-ка мне пару!». Элбон рассказал, как Алонсо помог ему продать кроссовки
Пилот Williams поделился удивительной историей, которая произошла по ходу минувшего сезона Ф1
В том, что Фернандо Алонсо является не только отличным пилотом, но и незаурядным человеком, поклонники Формулы 1 могли убедиться уже не раз. Еще одним тому подтверждением стала удивительная история, которую рассказал Алекс Элбон.
У англо-тайского гонщика есть своя компания Alex Albon Athletics, которая проводит различные программы для болельщиков. Одной из них стал выпуск лимитированной серии обуви Classic Marina в дни Гран При Сингапура.
Как ни странно, нашелся человек, который на добровольной основе взялся помочь Алексу и внес весомый вклад в успех всех этой затеи. Об этом Элбон рассказал в видеоролике, опубликованном их в социальных сетях.
«Это было круто, – признался гонщик. – Продвигать эти кроссы мне помог Фернандо. Он крут. Изначально я решил для себя, что не стану просить никого из гонщиков о помощи, это как-то несолидно. Хотя если бы кто-то попросил меня, я бы, конечно, поделился с ним.
Но внезапно, когда мы расходились с пилотского брифинга, Фернандо сказал: "А дай-ка мне пару".
Я думал, что он просто шутит, но, конечно же, сразу согласился. Оказалось, что он говорит серьезно, так что я буквально бегом сгонял в нашу гостевую зону и принес ему эти ботинки.
Он сразу надел их и потом носил весь уик-энд, даже на параде пилотов в воскресенье. Больше того, он продвигал их, выкладывал фотки. Этот парень просто топ».
С поддержкой Алонсо проект завершился успешно, вся серия была в итоге быстро продана.
Элбон заработал по итогам прошедшего сезона Ф1 27 очков, чем обеспечил Williams седьмое место в Кубке конструкторов. Алонсо завершил чемпионат четвертым за рулем Aston Martin.
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