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Daily Mail: Зарплаты пилотов Формулы 1 ограничат в 2023 году

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Daily Mail: Зарплаты пилотов Формулы 1 ограничат в 2023 году
Автор:
, Главный редактор

Мера по дальнейшему снижению затрат коснется только наиболее высокооплачиваемых гонщиков

Главы команд Формулы 1 предварительно согласились на введение в 2023 году ограничения на зарплаты пилотов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail – по ее сведениям, такое решение принято на телеконференции, состоявшейся в понедельник. Лимит зарплат планируется установить на уровне 35 миллионов долларов в год на двух гонщиков.

На доходах большинства участников чемпионата это не скажется. В настоящее время (если судить по неофициальной информации) больше чем 35 млн получают пилоты лишь двух команд. Mercedes тратит на гонщиков 48 млн (40 на Хэмилтона и 8 на Боттаса), а Ferrari – 40 (30 на Феттеля и 10 на Леклера).  

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Стоит отметить, что являющийся автором заметки в Daily Mail журналист Джонатан Макэвой пользуется своеобразной репутацией – к примеру, накануне прошлогоднего Гран При России британец сообщил о скором переезде этого этапа с сочинской трассы на автодром «Игора Драйв» под Петербургом. С другой стороны, в пользу ограничения зарплат пилотов в последние месяцы не раз высказывались руководители отдельных команд и просто авторитетные в гоночном мире люди.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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