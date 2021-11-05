Дадут ли Пересу выиграть у Макса? Вот ответ Хорнера

По ходу первой пятничной тренировки Гран При Мексики Серхио Перес уступил в скорости своему напарнику Максу Ферстаппену, но всего 15 сотых секунды. В теории в воскресенье в гонке он может оказаться впереди и даже надеяться на победу на домашнем этапе.

Однако в этом случае перед Red Bull встает важный вопрос: позволить Пересу победить или приказать ему пропустить вперед напарника Макса Ферстаппена, который ведет борьбу за победу в чемпионате.

На пресс-конференции этот вопрос задали главе «Быков» Кристиану Хорнеру.

«Это трудный выбор, – признал Хорнер. – Мы сражаемся не только в личном зачете, но и в Кубке конструкторов, и во втором случае оба пилота задействованы. Есть множество сценариев, и если мы окажемся в ситуации, когда Перес лидирует, а Ферстаппен идет вторым, то многое будет зависеть от положения наших соперников. Так что я сейчас не могу что-то пообещать.

Понятно, что для Чеко нет ничего важнее, чем выиграть домашнюю гонку. И мы бы рады, но надо опять же думать о борьбе и в обоих зачетах. Эта гонка не отличается от других, здесь разыгрывается то же число очков. Опять же, надо учитывать, что хотя победа в общем зачете чемпионата и является более престижной, с точки зрения денег нам выгоднее оказаться выше в Кубке конструкторов».

Дополнительная информация: Олег Карпов