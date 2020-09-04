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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Да Кошта нацелился выступить в Гран При Португалии

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Да Кошта нацелился выступить в Гран При Португалии
Автор:
, Ответственный редактор

Новый чемпион Формулы Е, по информации издания The Race, ведет переговоры сразу с двумя командами Ф1 об участии в португальском этапе

Антониу Феликс да Кошта попробует дебютировать в Формуле 1 на своей домашней трассе в Портимане, куда чемпионат мира приедет в конце октября. При этом неясно, идет ли речь о пятничных тренировках или о полноценном уик-энде от начала и до конца.

Как пишет сетевое СМИ, португалец провел уже несколько раундов переговоров, однако о каких именно двух командах идет речь, не сообщается. 

Последним гонщиком из Португалии в Ф1 был Тьягу Монтейру в 2006 году. Его высшим достижением стал подиум «гонки шести машин» в Индианаполисе. Сейчас Тьягу параллельно с собственными стартами в Туринге выступает менеджером да Кошты.

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У Антониу есть многолетний контракт с командой Формулы Е DS Techeetah, в составе которой он недавно выиграл титул. Он предусматривает, что в случае любого совпадения дат гонщик должен выступать только в электроформуле. Это делает невозможным его полноценное участие в Ф1, однако не запрещает Антониу проехать отдельные Гран При. 

Известно, что план португальца поддерживают организаторы этапа в Портимане и FOM. Участие местного гонщика станет для болельщиков дополнительным стимулом прийти на трибуны.

Ранее да Кошта участвовал в официальных тестах Формулы 1 – в 2010-13 годах он провел пять сессий в составе Force India и Red Bull (на фото ниже). Будучи пилотом молодежной программы «Быков», португалец претендовал на место в Toro Rosso в сезоне-2014, но в итоге эту позицию занял Даниил Квят. 

Гран При Португалии пройдет в Алгарве 23-25 октября.

Антониу Феликс да Кошта, Red Bull. Тесты молодых пилотов Ф1, 2013 год

Антониу Феликс да Кошта, Red Bull. Тесты молодых пилотов Ф1, 2013 год

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула E
Этап Гран При Португалии Билеты
Пилоты Антониу Феликс да Кошта
Автор Александр Кабановский

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