«Да хоть в 45». Босс Sauber согласился взять Алонсо в любом возрасте

Фернандо Алонсо завершил было карьеру в Ф1 в конце 2018 года, однако не смог справиться с искушением и вернулся за руль в 2021-м. Сейчас гонщику 41 год, он старше всех в пелотоне, но это не мешает ему демонстрировать отличные результаты за рулем Aston Martin.

В семи прошедших Гран При двукратный чемпион мира пять раз поднялся на подиум и занимает сейчас третье место в чемпионате пилотов. Контракт Фернандо истекает в конце будущего сезона, но едва ли хоть кто-то из поклонников Ф1 готов держать пари, что Алонсо не продолжит выступать и после этого.

Тем временем из лагеря Sauber – команды, которая уже совсем скоро станет заводским проектом Audi – доходят очень интересные высказывания.

Пока ингольштадтский концерн даже не намекнул, кото собирается сделать своим первым гонщиком. Инсайдеры отдавали это место Карлосу Сайнсу и Ландо Норрису, однако управляющий директор Sauber Group и нынешний глава команды Алессандро Аллюни Брави всерьез раскрутил мельницу слухов, подтвердив интерес к Алонсо.

Прежде, будучи менеджером Стоффеля Вандорна, Аллюни Брави смог хорошо узнать Фернандо, когда два гонщика вместе выступали за McLaren.

«Я бы в любом случае подписал контракт с Фернандо, хоть бы ему было и 45 лет, и даже больше, – сказал итальянец в недавнем интервью Mundo Deportivo. – Мне удалось хорошо узнать его в McLaren, где он был напарником Стоффеля. Я своими глазами видел, какую работу Фернандо выполняет на каждодневной основе. Мне известны его способности и его целеустремленность».

Глава Sauber добавил: «Алонсо – настоящий чемпион. Невозможно завоевать два титула, не обладая определенными качествами. И я был бы очень рад видеть его [в команде из Хинвиля]».

Примечательно, что 45 лет Фернандо исполнится как раз в 2026 году, когда Audi официально начнет выступать в Формуле 1.

Ранее представители Honda заявили, что присутствие Алонсо в Aston Martin не помешает предстоящему сотрудничеству японской компании с этой командой, несмотря на прежнюю критику Фернандо в адрес бренда.