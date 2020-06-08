Хуан Пабло Монтойя провел неожиданно короткую карьеру в Формуле 1: он выступал в серии неполных шесть сезонов и покинул ее в 30 лет. За это время колумбиец успел выиграть семь гонок и дважды становился третьим в чемпионате. Однако многие считали, что Монтойя так и не реализовал в Ф1 свой талант.

Сам гонщик признается, что мог достичь большего, перейдя в топ-команду. Итальянская пресса еще в 2003 году писала, что нанять Монтойю хочет Ferrari. Пилот рассказал, что в том году на Гран При Италии босс Скудерии Росс Браун сделал ему предложение, но Хуан Пабло отказался. Причиной стал Михаэль Шумахер – несомненный лидер Ferrari в те годы.

«Росс Браун как-то на подиуме в Монце сказал, что хочет, чтобы я выступал за них, – сказал Монтойя. – Я ответил: «Спасибо, но нет». При Михаэле это было невозможно, я не хотел быть вторым номером. И я никогда с ним не ладил. Наша психологическая война разрушила бы все. Меня бесило то, как он убирает всех со своего пути, и я становился еще более агрессивным».

Михаэль Шумахер, Ferrari, Ральф Шумахер, Williams, Хуан-Пабло Монтойя, Williams Фото: Michael Kim

Война со вторым Шумахером

Первые четыре года в Ф1 Монтойя выступал за WIlliams, где его напарником все это время был младший брат Михаэля – Ральф Шумахер. Но и с ним отношения у колумбийца не сложились:

«Да какие отношения?! Ноль! Мы впервые смогли улыбнуться друг другу, когда я был в McLaren, а он в Toyota. В 2005 году, после четырех лет в одной команде.

Это была война. В наше время не было социальных сетей, инстаграмов и твиттеров. А поскольку этого не было, мы вели жесткую психологическую войну. Насмерть. Это сейчас они дружат, не хотят выглядеть плохими».

Ральф Шумахер и Хуан-Пабло Монтойя Фото: BMW AG

Williams для богатых сыновей

Монтойя был одним из самых успешных пилотов WIlliams в 21 веке. Однако со времен его и Ральфа Шумахера ухода из команды в конце 2004 года WIlliams выиграла всего один Гран При. По мнению колумбийца, причиной этого стало неверное отношение к сотрудникам.

«Есть люди, которые очень хороши в определенных вещах, – говорит Монтойя. – Например, если вы хороший журналист, это не значит, что вы будете хорошо руководить газетой. То, что вы делаете хорошие репортажи, не значит, что вы хорошо командуете другими журналистами. И когда ты приставляешь человека к делу, в котором он не хорош, это не идет на пользу.

В этом большая проблема Williams. Они просто нанимали людей и ставили их руководителями, не обращая внимания на то, в чем именно эти люди хороши».

В этом году Williams объявила о поиске инвесторов и готовности продать команду. Монтойя полагает, что это поможет спасти второй самый титулованный коллектив Формулы 1.

«Надеюсь, они выживут. Вероятно, кто-то вложит в команду денег, чтобы посадить за руль своего сына, как это часто случается».

По слухам, увеличить инвестиции в Williams может отец пилота команды Николя Латифи. Также ожидаются вложения от отца резервиста команды Роя Ниссани, еще одним вариантом считается покупка Williams Дмитрием Мазепиным, отцом российского гонщика Никиты Мазепина.