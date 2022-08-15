Култхард указал на главную слабость Ferrari

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Пилоты на алых машинах восемь раз стартовали в поула в 13 прошедших Гран При – однако одержали всего четыре победы. Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом потеряли немало очком из-за технических проблем и собственных ошибок, но особенно много команду из Маранелло критикуют за тактические просчеты.

По мнению победителя 13 Гран При и вице-чемпиона мира Дэвида Култхарда, Ferrari стоит обратить внимание на свою структуру и механизмы принятия решений.

«Red Bull особенно сильна в вопросах тактики, – сказал ДиСи. – Это потому, что у них есть предельно четкое распределение ролей.

Абсолютно понятно, чем занимается и за что отвечает Кристиан Хорнер, в чем задача [тим-менеджера] Джонатана Уитли, на чем концентрируется тактический штаб.

Я не раз видел команды – и даже выступал в некоторых, – где структуры управления были куда более сложными, а механизмы принятия решений – куда менее понятными.

Когда требуется определиться с каким-то важным вопросом, кажется, что надо обязательно узнать мнение босса. Но если речь идет о тактике, команда обязана доверять тем, кому поручила заниматься этим.

Руководитель должен дать им возможность принять решение – и поддерживать даже в том случае, если оно оказалось неверным.

В Red Bull отлично знают об этом и поступают именно так. Они ясно показали, насколько важным является этот фактор в споре за титулы, в том числе и в нынешнем сезоне».

Не считая двойного схода в Бахрейне, пилоты Red Bull в чемпионате-2022 поднимались на подиум в каждой гонке. У Ferrari уже пять раз, в том числе на двух последних этапах, не было ни одного гонщика на пьедестале.

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