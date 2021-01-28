Анализ: водородная Формула 1 – возможно ли это?

Формула 1 планирует сдвинуть дату окончания действующего регламента по силовым установкам на год вперед и перейти на новые правила уже в 2025 году. При этом, в чемпионате еще идут дискуссии о том, какими должны быть моторы Ф1 в будущем.

Сейчас большая часть обсуждений склоняется к одному из двух вариантов. Первый – сохранить гибридные двигатель (ДВС плюс электрическая батарея) и перейти на более экологичное топливо. Это вариант, по которому пока идет Ф1.

Еще ходит много разговоров о полном переходе на электродвигатели. Вот только электрический мотор не в состоянии разогнать машину до 320 км/ч и поддерживать такую скорость два часа подряд. А если вспомнить про 25-летний эксклюзивный контракт Формулы Е на проведение чемпионата мира по формульным гонкам с электромоторами, о такой опции в Ф1 можно забыть.

Но есть и третий вариант, о котором тихо говорят на заднем плане. И хотя эта, третья технология еще слишком сыра, чтобы вводить ее уже в 2025-м, в следующем десятилетии ее придется рассматривать серьезно. Речь о водородном топливе.

На этой неделе Red Bull Advanced Technologies объявила о работе над шасси для спорткара под Ле-Ман, который будет работать на водородном топливе. И это возродило интерес к теме, подарив нам новые размышление о применимости данной технологии в Ф1.

Red Bull будет работать над концептом вместе с французским конструктором ORECA с целью выставить машину в водородном классе Ле-Мана в 2024 году.

Если этот амбициозный план удастся реализовать, мир увидит возможность создания скоростных гоночных машин с нулевым углеродным выбросом. Ведь единственный побочный продукт работы такого двигателя – водяной пар.

Первая версия машины должна быть готова выступать на уровне GT3, выдавая мощность около 730 л.с. при 17 тысячах оборотом в минуту. Максимальная скорость машины составит 300 км/ч.

Ускоряться до 100 км/ч с нуля машина будет за 3,4 секунды, что не сильно отличается от нынешних болидов Ф1 (2,3 сек) и ФЕ (2,8 сек). Это еще учитывая, что в Ле-Мане машины намного тяжелее.

Энергия из мотора будет передаваться через прямой привод непосредственно на колеса, то есть машина будет работать без переключения передач, сцепления и дифференциала.

Мотор будет напрямую соединен с колесами, то есть станет работать без переключения передач, сцепления и дифференциала. А бак на 8,6 кг топлива, в котором водород будет храниться под давлением в 700 бар, можно будет до конца наполнить за три минуты. Сейчас надеются, что полного бака хватит на 45 минут езды.

В плане скорости первая версия явно машины будет явно не того уровня, который нужен в Ф1. Но это только первый шаг на пути к улучшению технологии.

Вопрос не только в темпе, но и в том, сколько может проехать машина. Ведь трехминутные пит-стопы совсем не в духе Ф1...

И хотя до водородных машин пока далековато, производители явно интересуются этой концепцией.

Пока большие автопроизводители, вроде Mercedes, пока видят будущее индустрии в электромобилях. Но в прошлом году глава Daimler Ола Калениус уже говорил о привлекательности водородных двигателей.

Total Mission H24 Photo by: Total

«Это одна из технологий с отсутствием углеродного следа, над которыми мы работаем. И работаем уже 25 лет, – заявил Калениус. – Сначала мы применим ее к тяжелым грузовикам и автобусам. Но ничего не сработает до тех пор, пока у нас не будет полностью экологичного водородного топлива».

Эти разговоры о водороде интересны еще и тем, что на нем специализируются совладельцы Mercedes F1 из компании INEOS.

«Не знаю, насколько эта технология применима в Ф1 в долгосрочной перспективе, – говорил глава компании Джим Рэтклифф. – Но INEOS, вероятно, крупнейшие производитель водорода в Европе. Мы лидируем в производстве водорода из воды, то есть по средства электролиза. Берете молекулу воды и при помощи электричества ее разделяете. В этом деле INEOS превосходит всех в Европе».

Сделать топливо для машины из воды, да так, что побочным продуктам будет только та же самая вода – это кажется восхитительным вариантам для экологичного автоспорта. Но на практике на этом пути еще есть серьезные препятствия.

Во-первых, эта технология должна гарантировать Ф1 нужные уровни мощности, чтобы ее предпочли гибридам.

Во-вторых, даже если за десять лет водородные моторы дойдут до нужного уровня мощности, их введение потребует затрат. С нынешними гибридами Ф1 ошиблась, сосредоточившись на технологии, и забыв про расходы. Об этом недавно говорил глава чемпионата Стефано Доменикали, рассуждая о новом регламента на двигатели.

«По-моему, у Ф1 есть отличные шанс показать, что электрификация не единственный путь для будущей автоиндустрии. Гибриды это отличный вариант с большим будущим. И Формула 1 должна привлечь к ним инвестиции производителей. А также уделить большое внимание расходам. Не подумав о них в прошлом, Ф1 совершила большую ошибку».

Сейчас водород не решает задач Ф1. А вот гибридный мотор с экологичным топливом отвечает всем запросам команд, производителей и спонсоров.

Но еще до того, как на трассу выйдут гибриды нового поколения, которые появятся в 2025-м, Ле-Ман-2024 покажет нам проблеск того, что может оказаться образом автоспорта будущего.