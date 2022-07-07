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Формула 1 Новость

Работа судей в Сильверстоуне не удовлетворила Алонсо

Фернандо объяснил, что его не устроила реакция арбитров на действия его соперников в британской гонке

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Работа судей в Сильверстоуне не удовлетворила Алонсо
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Самый старший из действующий пилотов Ф1 финишировал в прошлое воскресенье пятым – но рассчитывал отыграть еще одну-две позиции и после штрафов соперников, действия которых, по мнению испанца, нарушали новые правила борьбы на трассе, которые вступили в силу с этого сезона. 

Речь шла о Шарле Леклере, который бросал машину вправо-влево по трассе, и Серхио Пересе, выехавшем с борьбе за белую линию. Однако судьи сохранили обоим результаты, так что Алонсо остался пятым.

«Думаю, мы непременно обсудим эти вопросы на брифинге пилотов в пятницу, – рассказал Фернандо репортерам в Шпильберге. – Честно говоря, в понедельник я пересмотрел гонку – и в особенности момент [с Леклером] на прямой. Также я изучил сражение Шарля, Серхио и Льюиса [Хэмилтона] Нет сомнений, что для телезрителей это было фантастически интересно – как и для меня, ведь я ехал за ними. 

Но в начале года было сказано, что нарушать пределы трассы нельзя. Тут не может быть никакого двоякого толкования. А сейчас мы видим, что гонщик выезжает за белую линию, полным газом пересекает зону безопасности и продолжает поединок в следующем повороте – и это признают допустимым.

Это радикально отличается от того, что мы видели ранее. И мне будет очень интересно прояснить этот момент».

Двукратный чемпион добавил: «Полагаю, тут есть, что обсудить. Когда ты сражаешься с кем-то колесо в колесо и вынуждаешь соперника выехать с трассы, возможны различные сценарии и различные маневры. Понятно, что судить такие эпизоды непросто. 

Но нам предельно четко сказали, что с белой линией все будет однозначно. А в Сильверстоуне получилось наоборот.

Помнится, я покинул трассу в Майамив одном из поворотов, отыграл время, потом вернул его – но они все равно решили, что я получил преимущество.

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В этот раз определенно имел место случай получения преимущества, так как [после выезда с трассы] пилот мог уже в следующем повороте атаковать по внешней или внутренней траектории. Это бесспорно. Но наказания не было. И я крайне удивлен».

При этом Алонсо признал, что у спортивных арбитров непростая задача. 

«У них сложная работа, – сказал гонщик Alpine. – Мы должны стараться помогать им. Я не говорю, что в Сильверстоуне они были правы или неправы. Я говорю, что мы сами должны лучше понимать правила – тогда сможем помочь им. 

Они должны следить за соблюдением правил в гонках. А потому мы должны быть уверены, что одинаково смотрим на ситуацию». 

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