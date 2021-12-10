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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Чжоу выбрал номер для Ф1. В последний раз его видели на Marussia

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, главный редактор

Китайскому гонщику приглянулся номер, который не использовался в чемпионате мира с 2012 года

Чжоу выбрал номер для Ф1. В последний раз его видели на Marussia

На днях Международная автомобильная федерация опубликовала заявочный лист чемпионата Формулы 1 2022 года. Так как к моменту его публикации составы всех команд уже были известны, единственной новостью стал стартовый номер Гуанью Чжоу – единственного новичка следующего сезона.

Китайский пилот выбрал номер 24, который не использовался в течение последних десяти лет – включая весь период, когда номера закрепляются за конкретными гонщиками на весь период выступлений. В последний раз такой номер можно было увидеть в 2012 году на автомобиле команды Marussia, которым управлял Тимо Глок. Примечательно, что сразу четыре номера по соседству принадлежат или принадлежали пилотам, связанным с гоночной программой Red Bull (22  – Юки Цунода, 23  – Алекс Элбон, 25 – Жан-Эрик Вернь, 26 – Даниил Квят). 

Последние три года Чжоу выступает в Формуле 2. Нынешний сезон стал для китайского пилота наиболее успешным: перед последним этапом гонщик занимает 3-е место и уступает находящемуся строчкой выше Роберту Шварцману 13 очков.

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