Чжоу выбрал номер для Ф1. В последний раз его видели на Marussia

На днях Международная автомобильная федерация опубликовала заявочный лист чемпионата Формулы 1 2022 года. Так как к моменту его публикации составы всех команд уже были известны, единственной новостью стал стартовый номер Гуанью Чжоу – единственного новичка следующего сезона.

Китайский пилот выбрал номер 24, который не использовался в течение последних десяти лет – включая весь период, когда номера закрепляются за конкретными гонщиками на весь период выступлений. В последний раз такой номер можно было увидеть в 2012 году на автомобиле команды Marussia, которым управлял Тимо Глок. Примечательно, что сразу четыре номера по соседству принадлежат или принадлежали пилотам, связанным с гоночной программой Red Bull (22 – Юки Цунода, 23 – Алекс Элбон, 25 – Жан-Эрик Вернь, 26 – Даниил Квят).

Последние три года Чжоу выступает в Формуле 2. Нынешний сезон стал для китайского пилота наиболее успешным: перед последним этапом гонщик занимает 3-е место и уступает находящемуся строчкой выше Роберту Шварцману 13 очков.