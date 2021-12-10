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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Чжоу рассказал, почему он выбрал номер 24 для Ф1

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Оказалось, это связано с легендарным баскетболистом Коби Брайнтом

Чжоу рассказал, почему он выбрал номер 24 для Ф1

Гонщик Ф2 Гуаньюй Чжоу в следующем сезоне поедет за Alfa Romeo в Формуле 1. И на днях стало известно о номере, под которым китаец дебютирует в чемпионате в 2022 году. Он посвятил его 5-кратному чемпиону NBA Брайнту, погибшему в январе 2020-го после крушения вертолета.

«Во многом я выбрал номер 24 из-за Коби Брайнта, – цитирует Чжоу Motorsport Week. – Он был большим примером для вдохновения, когда я был ребенком – еще до того, как посвятить себя гонкам. Я часто смотрел баскетбол и видел, как он играет за “Лейкерс”.

Я его большой поклонник. Я слушал рассказы о том, как он усердно работал, хотя уже был одним из лучших в мире. Он говорил, как вставал в 4 утра, чтобы пойти потренироваться, затем отводил дочерей в школу и потом опять возвращался к тренировкам. Впечатляет, когда кто-то находится на таком высоком уровне, но все равно продолжает работать усерднее остальных.

Так что это причина номер один. Более того, именно из-за него я еще люблю фиолетовый и желтый цвета. Еще если сложить цифры 2 и 4, то получится 6, а эта цифра в Китае считается довольно счастливой».

Перед последним этапом Ф2 Чжоу занимает 3-е место и уступает находящемуся строчкой выше Роберту Шварцману 13 очков.

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