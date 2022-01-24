Чжоу рассказал, почему Боттас – лучший напарник для новичка

В 2022 году за Alfa Romeo поедут новичок Гуаньюй Чжоу и ушедший из Mercedes Валттери Боттас. Напарники уже работали вместе во время пост-сезонных тестов Ф1 в Абу-Даби, но по-настоящему сотрудничество двух пилотов начнется только во время подготовки к грядущему сезону Ф1.

По мнению Чжоу, финн будет для него одновременно хорошим учителем и отличным соперником. «Для новичка нет лучше напарника, чем Боттас, – рассказал Чжоу во время недавнего интервью в социальных сетях. – Если я хочу обойти Валттери по итогам сезона, мне нужно очень усердно работать и быстро адаптироваться к новой машине и Ф1 в целом.

Но, думаю, более важно то, что он может мне помочь пройти через процесс обучения. Он очень открытый гонщик, готовый делиться своей информацией и обсуждать какие-то моменты со мной и командой.

В конце концов, у него было много побед и подиумов в Ф1. Среди всех пилотов лишь немногие могут превзойти Хэмилтона в квалификации, и Валттери – один из них. Я думаю, что он очень сильный напарник, на которого можно равняться. Я надеюсь вместе с ним стать лучше в этом году».