Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine

Лидер нынешнего сезона Ф2 Гуанью Чжоу уже не раз садился за руль машин Формулы 1 – как на частных тестах в течение последнего года, так и на молодежной сессии в Абу-Даби в конце 2020-го.

Китайский гонщик уже третий год входит в программу поддержки Alpine/Renault – и на предстоящем Гран При Австрии получит возможность отработать в пятничной утренней тренировке. заменив в кокпите A521 Фернандо Алонсо.

«Возможность проехать тренировку по ходу уик-энда Гран При – это сбывшаяся мечта и еще один шаг на пути к моей главной цели, выступлениям в Формуле 1, – цитирует Чжоу пресс-служба. – Это будет особенный момент. Я постараюсь как можно лучше подготовиться к нему и убедиться, что я смогу выполнить все планы, намеченные для меня командой.

В Формуле 1 было не так много пилотов из Китая, потому возможность оказаться за рулем по ходу уик-энда заставляет меня испытывать гордость.

Я буду пилотировать машину Фернандо, который вдохновил меня встать на путь гонщика, когда я был еще ребенком. Я доволен тем, чего уже смог достичь, и благодарен тем, кто меня поддерживает. Моя цель – как можно лучше использовать новую возможность».

Чжоу станет вторым пилотом из КНР, получившим возможность выступить в Гран При. В 2012 и 2013 годах в пятничных сессиях уже выступал Циньхуа Ма.

Alpine уже подтвердила состав пилотов на будущий год – свои места сохранят Алонсо и Эстебан Окон.

По итогам трех из восьми этапов нынешнего сезона Чжоу лидирует в общем зачете. опережая на пять очков Оскара Пиастри. Сезон молодежной серии продолжится в середине июля в Сильверстоуне.