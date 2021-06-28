Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений Следующая / В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine

Автор:
, Редактор Ф1

Для китайского тест-пилота это будет дебют в рамках уик-энда Гран При

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine

Лидер нынешнего сезона Ф2 Гуанью Чжоу уже не раз садился за руль машин Формулы 1 – как на частных тестах в течение последнего года, так и на молодежной сессии в Абу-Даби в конце 2020-го. 

Китайский гонщик уже третий год входит в программу поддержки Alpine/Renault – и на предстоящем Гран При Австрии получит возможность отработать в пятничной утренней тренировке. заменив в кокпите A521 Фернандо Алонсо. 

«Возможность проехать тренировку по ходу уик-энда Гран При – это сбывшаяся мечта и еще один шаг на пути к моей главной цели, выступлениям в Формуле 1, – цитирует Чжоу пресс-служба. – Это будет особенный момент. Я постараюсь как можно лучше подготовиться к нему и убедиться, что я смогу выполнить все планы, намеченные для меня командой.

В Формуле 1 было не так много пилотов из Китая, потому возможность оказаться за рулем по ходу уик-энда заставляет меня испытывать гордость.

Я буду пилотировать машину Фернандо, который вдохновил меня встать на путь гонщика, когда я был еще ребенком. Я доволен тем, чего уже смог достичь, и благодарен тем, кто меня поддерживает. Моя цель – как можно лучше использовать новую возможность».

Чжоу станет вторым пилотом из КНР, получившим возможность выступить в Гран При. В 2012 и 2013 годах в пятничных сессиях уже выступал Циньхуа Ма.

Alpine уже подтвердила состав пилотов на будущий год – свои места сохранят Алонсо и Эстебан Окон.

По итогам трех из восьми этапов нынешнего сезона Чжоу лидирует в общем зачете. опережая на пять очков Оскара Пиастри. Сезон молодежной серии продолжится в середине июля в Сильверстоуне.

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений

Предыдущая новость

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений

Следующая новость

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

1 ч
2
Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

21 ч
3
Формула 1

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

28 мин
4
MotoGP

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

3 ч
5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

21 ч
Самое важное:
Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам
Формула 1

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

28мин
В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

1 ч
Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine
Формула 1

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine

1 ч
Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений
Формула 1

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений

2 ч
Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит
Формула 1

Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит

5 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками» Гран При Штирии
Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах Гран При Штирии
Формула 1

Вольф: Red Bull слишком резко реагирует на вопросы о моторах

Боттас о штрафе: McLaren не упустила возможность нажаловаться Гран При Штирии
Формула 1

Боттас о штрафе: McLaren не упустила возможность нажаловаться

Гуаньюй Чжоу Больше от
Гуаньюй Чжоу
Чжоу выиграл квалификацию Ф2 с преимуществом в 0,003 с. У Шварцмана сломалась машина Бахрейн
Формула 2

Чжоу выиграл квалификацию Ф2 с преимуществом в 0,003 с. У Шварцмана сломалась машина

Чжоу выиграл азиатский чемпионат Формулы 3, Сидоркова осталась без очков
Формула 3

Чжоу выиграл азиатский чемпионат Формулы 3, Сидоркова осталась без очков

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3
Формула 3

Авария не помешала Чжоу стать лидером азиатской Формулы 3

Самое читаемое Сегодня

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам
Формула 1 Формула 1

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом
MotoGP MotoGP

Yamaha объявила о досрочном расторжении контракта с Виньялесом

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Другие шины через неделю? Это ничего не изменит

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок
Формула 1 Формула 1

Мазеспиннер. Команда сделала Мазепину издевательский подарок

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил
Формула 1 Формула 1

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

Самое важное:

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам
Формула 1 Формула 1

Формула 1 пригласила Porsche и Audi на совещание по моторам

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»
Формула 1 Формула 1

В Mercedes объяснили поражение в Штирии «дурацкими настройками»

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine
Формула 1 Формула 1

Чжоу проведет пятничную тренировку в Австрии с Alpine

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений
Формула 1 Формула 1

Хорнер отказался верить, что у Mercedes больше не будет обновлений

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.