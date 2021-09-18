Чжоу против Джови: битва за последнее место в Ф1 в самом разгаре

Сколько свободных мест на 2022 год осталось сейчас в Ф1 – вопрос дискуссионный. Из-за распространенной в последние годы практики объявить о заключении с гонщиком многолетнего контракта и потом каждую осень (а почему не каждую гонку?) этот контракт подтверждать часто не знаешь, ставить или нет галочку в той или иной клеточке. Но если не углубляться в эти тонкости, все эксперты сходятся на том, что в настоящий момент в Ф1 осталась незаполненной одна-единственная вакансия – в команде Alfa Romeo. Как же развивается сражение за нее – и кто в этом сражении участвует?

Вообще-то на фоне радикального изменения технического регламента командам логично сохранить уже имеющихся гонщиков – чтобы не терять время еще и на адаптацию к принятым в команде процедурам. Для Alfa Romeo это, по идее, особенно актуально – ведь уже известно, что отработавший в коллективе три сезона Кими Райкконен по окончании сезона уйдет на пенсию.

Вот и руководитель команды Фредерик Вассер сравнительно недавно сказал: «Формула 1 – штука непростая. Количество тестовых дней ограничено. В следующем году у нас будет совершенно новый автомобиль – и могут возникнуть проблемы с надежностью. И не исключен вариант, что к первой гонке сезона мы проедем меньшую тестовую дистанцию, чем обычно. Это обязательно надо принимать во внимание».

Таким образом, очевидный вариант – продлить контракт с Антонио Джовинацци. Итальянец, может быть, не хватает звезд с неба – но и от своего звездного напарника отстает несильно. А с более чем 50-ю гонками (причем все до единой он провел в Sauber/Alfa Romeo) на счету является уже весьма опытным пилотом.

Однако на деле в настоящий момент большинство экспертов сходятся на мысли, что наиболее высоки шансы на заключение контракта у пилота без опыта выступлений в Формуле 1 – 22-летнего Гуанью Чжоу, сейчас занимающего 2-е место в общем зачете чемпионата Формулы 2. Потенциальной звездой китайца назвать сложно: по-настоящему быстрые пилоты (к примеру, Шарль Леклер) на этом уровне добиваются успеха уже в дебютном сезоне – а Чжоу катается в серии уже третий год. Но у пилота и его менеджмента есть важный аргумент – то ли 35, то ли даже 40 млн долларов от личных спонсоров спортсмена.

О том, как именно проходят переговоры с Чжоу и на какой степени находятся, существует разная информация. Общаясь с журналистами, Вассер заявляет, что на итоговое решение могут повлиять результаты итальянского (он уже состоялся) и российского (пройдет в последние выходные сентября) этапа Ф2.

Источники Motorsport.com, наоборот, утверждают, что все условия контракта оговорены – и сторонам осталось только поставить под документом свои подписи. Немецкое издание Auto Motor und Sport озвучивает третью версию событий: команда и гонщик в целом готовы к сотрудничеству – но пока не пришли к единому мнению по срокам действия контракта.

1

Менеджмент Чжоу хочет заключить соглашение чуть ли не на три года – а руководство Alfa Romeo предпочитает ограничиться одним-единственным сезоном. Ведь сейчас в Формуле 2 неплохо выступает (сейчас на 5-м месте в юниорском зачете) Тео Пуршер из юниорской программы самой Sauber. Ранее этот француз с первого раза стал вице-чемпионом Формулы 3, отстав от чемпиона на 3 очка (Роберт Шварцман, к примеру, свой первый сезон в Ф3 закончил на 3-м месте, уступив победителю 71 балл). И не исключено, что через год Пуршера будет не то что можно, а прямо-таки нужно переводить в высшую лигу.

Но как бы активно ни обсуждалась кандидатура китайского пилота, сторонники Джовинацци тоже не собираются сдаваться.

Раньше не раз приходилось слышать, что у Антонио есть мощная группа поддержка в Ferrari – мол, именно поэтому итальянец сохраняет место в Alfa Romeo даже в условиях, когда на подходе новая волна талантливых юниоров Скудерии. И если бы отношения между Sauber и Ferrari остались прежними, эта группа наверняка пролоббировала бы продление соглашения с Джовинацци. Однако теперь все сложнее. Если раньше Скудерия выбирала одного из пилотов Alfa Romeo, теперь руководство Sauber по-прежнему прислушивается к своему поставщику моторов – но решения по обоим гонщикам принимает самостоятельно.

Так или иначе, сдаваться итальянцы не собираются. «Как будет развиваться карьера Антонио в будущем, во многом зависит от его желаний и интересов, – заявил Маттиа Бинотто на Гран При Италии, комментируя слухи о возможном переводе гонщика на проект по созданию гиперкара для «24 часов Ле-Мана» и чемпионата WEC. – Но прежде всего надо попытаться обеспечить ему место в Формуле 1 – и именно на этом мы сейчас полностью сконцентрированы».

Помимо руководителя Ferrari в защиту Джовинацци выступили и другие, не менее уважаемые люди. К примеру, генеральный директор всей Формулы 1 Стефано Доменикали выразил надежду, что в межсезонье Италия не лишится своего единственного представителя в чемпионате мира. А президент итальянской автомобильной федерации и вовсе решил привлечь к решению проблемы представителей исполнительной власти.

«Антонио – отличный гонщик, – заявил недавно этот функционер. – И пока мы не смогли дать ему возможность продемонстрировать весь свой потенциал. Надеюсь, правительство Италии примет во внимание, насколько ценен этот спортсмен и сделает что-нибудь, чтобы помочь ему. И мы, конечно, сделаем все от нас зависящее.

Такова сейчас ситуация. Есть по-настоящему ценные пилоты – но им приходится конкурировать за места с теми, у кого больше денег на банковском счету и кто может поделиться этими деньгами с командами. Наша обязанность – поддержать Антонио и дать ему возможность продолжить карьеру, добиться успехов, которых он заслуживает».

Сказано красиво – но не поздновато ли думать о необходимости «сделать что-нибудь», когда главный конкурент в борьбе за место уже торгуется с командой о сроках контракта?