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Формула 1 Новость

Чжоу продолжит выступать за Alfa Romeo F1 в сезоне-2023

Команда их Хинвиля продлила контракт с китайским пилотом еще на один год

Адам Купер
Автор:
Чжоу продолжит выступать за Alfa Romeo F1 в сезоне-2023
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Сделанное во вторник объявление не стало сюрпризом – еще на прошлой неделе Alfa Romeo обозначила 27 сентября как дату анонса. Как оказалось, речь шла не о сотрудничестве с Audi, а о китайском пилоте

Гуаньюй Чжоу пришел в Ф1 в нынешнем сезоне, заработал очки в первой же гонке, в Канаде финишировал восьмым и в целом не давал поводов для критики. Самым ярким эпизодом с его участием стала авария на старте британского Гран При, но она произошла не по вине Гуаньюя. 

О продлении контракта объявили перед началом азиатских гастролей Ф1 – уже в ближайший уик-энд сезон чемпионата мира продолжится в Сингапуре.

В официальном заявлении команда отмечает, что ее «впечатлили целеустремленность и подход к работе» 23-летнего гонщика, который «внес заметный вклад в развитие симулятора и сделал все возможное, чтобы раскрыть потенциал [машины] С42». 

Глава Alfa Romeo Фредерик Вассер добавил: «Я рад возможности продолжить работу с Чжоу. С первого дня в команде на прошлогодних тестах в Абу-Даби он приятно удивил нас отношением к делу и неизменно позитивным настроем».

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42

Гуаньюй Чжоу, Alfa Romeo C42

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Он продолжил: «Мы знали, что он быстр, но темпы его адаптации в Ф1 стали для нас одним из самых приятных сюрпризов сезона. Он очень приятный человек, все   команде любят его за характер и отношение к работе. 

Он умеет скромно задавать вопросы и учиться – как у инженеров, так и у Валттери [Боттаса], – а затем использовать полученную информацию и прибавлять от гонки к гонке.   

Теперь у него уже есть опыт, потому я уверен, что в будущем сезоне он сделает очередной шаг вперед и поможет прогрессу команды».

У Боттаса изначально был с Alfa Romeo двухлетний контракт, финн также останется в команде из Хинвиля. 

После того, как Чжоу занял место в пелотоне 2023 года, там формально остались свободными всего три места – по одному в Alpine, Williams и Haas. В действительности ситуация чуть более сложная, так как затрагивает и AlphaTauri, откуда может уйти Пьер Гасли.  

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