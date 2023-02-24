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Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Отчет о тестах

Чжоу показал лучшее время тестов Ф1 в пятницу

Китайский гонщик Alfa Romeo преподнес сюрприз, обогнав в пятницу Макса Ферстаппена. Команду Mercedes подвела машина

Чжоу показал лучшее время тестов Ф1 в пятницу
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Почти до самого клетчатого флага казалось, что итоги второго дня предсезонной программы Ф1 в Бахрейне станут точной копией первого. Макс Ферстаппен из Red Bull возглавлял протокол, а вторую строчку занимал Фернандо Алонсо. 

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Но в финальные полчаса обоих чемпионом мира внезапно опередил Чжоу Гуаньюй за рулем Alfa Romeo. Для китайского гонщика пятница стала финальным днем на тестах – финальный день за рулем С43 проведет его напарник Валттери Боттас – и в самом конце программы команда выпустила Чжоу на тренировку квалификационной попытки. 

На мягкой резине Гуаньюй показал время 1:31.610, что позволило на четыре сотых опередить Ферстаппена и поставить новое рекордное время этих тестов. 

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс, который в обеденный перерыв сменил в кокпите Red Bull Серхио Переса, почти сразу возглавил протокол, опередив утреннего лидера Карлоса Сайнса. После этого RB19 надолго закатили в гараж и даже закрыли щитами – это допустимо делать только в случае серьезного ремонта. 

Голландец потерял около полутора часов, вернулся на трассу и продолжил работу – в тот момент его преимущество составляло почти целую секунду. Постепенно соперники сократили отставание, но все равно казалось, что Макс удержится первым. Однако в итоге он завершил день на второй строчке. 

Алонсо остался третьим, уступив, в отличие от четверга, около шести десятых. Испанский ветеран провел за рулем Aston Martin целый день и проехал 130 кругов. 

В свою очередь, Ник де Врис из AlphaTauri отстал от двукратного чемпиона лишь на несколько тысячных, а Нико Хюлькенберг из Haas – тоже на самых мягких шинах С5 – замкнул пятерку лидеров.

Машина Джорджа Расселла, Mercedes W14

Машина Джорджа Расселла, Mercedes W14

Заезды всего раз пришлось останавливать красными флагами. За полтора часа до конца дневной сессии из-за отказа гидравлики в десятом повороте остановился Джордж Расселл. Машину доставили на пит-лейн, но в команде Mercedes сразу сказали, что вернуть ее в строй получится только к субботе.

В итоге ни сам британец, ни работавший с утра его напарник Льюис Хэмилтон не попали даже в десятку быстрейших. 

Также под конец сессии неполадки помешали Williams – Логан Сарджент едва не перекрыл рекорд Ферстаппена по количеству кругов за день, когда на FW45 прямо на пит-лейне отказала гибридная система, и машину пришлось закатить в гараж. 

Американец, тем не менее, успел проехать 154 круга (у Макса было 157) и показать седьмое время дня – следом за утренним лидером Сайнсом. 

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Гонщики Ferrari, в отличие от первого дня, не показали особенной скорости. Шарль Леклер остался восьмым, в секунде с лишним от лучшего времени. 

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Десятку замкнули Оскар Пиастри (McLaren) и Пьер Гасли (Alpine).

Впервые по ходу сессии за руль сел Серхио Перес, однако пилот Red Bull, как и Юки Цунода из AlphaTauri, посвятил день длинным сериям кругов в гоночной конфигурации и не продемонстрировал особенной скорости. 

Тесты Ф1 в Бахрейне финишируют в субботу, а узнать больше обо всем, что происходит в Сахире и вокруг него, можно в нашем специальном разделе.    

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второго тестового дня в Бахрейне.

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Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 24 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги
1. China Чжоу Гауньюй Switzerland Alfa Romeo 1:31.610 С5 133
2. Netherlands Макс Ферстаппен Austria Red Bull 1:31.650 0,040 С3 47
3. Spain Фернандо Алонсо United Kingdom Aston Martin

1:32.205

 0,595 С3 130
4. Netherlands Ник де Врис Italy AlphaTauri 1:32.222 0,612 С4 74
5. Germany Нико Хюлькенберг United States Haas 1:32.466 0,856 С5 68
6. Spain Карлос Сайнс Italy Ferrari 1:32.486 0,876 С3 70
7. United States Логан Сарджент United Kingdom Williams 1:32.549 0,939 С5 154
8. Monaco Шарль Леклер Italy Ferrari 1:32.725 1,115 С3 68
9. Australia Оскар Пиастри United Kingdom McLaren 1:33.175 1,565 С3 74
10. France Пьер Гасли France Alpine
 1:33.186

1,576

С3

59
11. Denmark Кевин Магнуссен United States Haas 1:33.442 1,832 С2 67
12. France Эстебан Окон France Alpine
 1:33.490

1,880

С3

49
13. United Kingdom Джордж Расселл Germany Mercedes 1:33.654 2,044 С3 26
14. Mexico Серхио Перес Austria Red Bull 1:33.751 2,141 прот.* 76
15. United Kingdom Льюис Хэмилтон Germany Mercedes 1:33.954 2,344 С3 72
16. United Kingdom Ландо Норрис United Kingdom McLaren 1:35.528 3,912 С2 65
17. Japan Юки Цунода Italy AlphaTauri 1:35.708 4,098 С3 85
*экспериментальный прототип, подготовленный Pirelli. По характеристикам близок к С3
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Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование

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