Чжоу показал лучшее время тестов Ф1 в пятницу

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Почти до самого клетчатого флага казалось, что итоги второго дня предсезонной программы Ф1 в Бахрейне станут точной копией первого. Макс Ферстаппен из Red Bull возглавлял протокол, а вторую строчку занимал Фернандо Алонсо.

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Но в финальные полчаса обоих чемпионом мира внезапно опередил Чжоу Гуаньюй за рулем Alfa Romeo. Для китайского гонщика пятница стала финальным днем на тестах – финальный день за рулем С43 проведет его напарник Валттери Боттас – и в самом конце программы команда выпустила Чжоу на тренировку квалификационной попытки.

На мягкой резине Гуаньюй показал время 1:31.610, что позволило на четыре сотых опередить Ферстаппена и поставить новое рекордное время этих тестов.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс, который в обеденный перерыв сменил в кокпите Red Bull Серхио Переса, почти сразу возглавил протокол, опередив утреннего лидера Карлоса Сайнса. После этого RB19 надолго закатили в гараж и даже закрыли щитами – это допустимо делать только в случае серьезного ремонта.

Голландец потерял около полутора часов, вернулся на трассу и продолжил работу – в тот момент его преимущество составляло почти целую секунду. Постепенно соперники сократили отставание, но все равно казалось, что Макс удержится первым. Однако в итоге он завершил день на второй строчке.

Алонсо остался третьим, уступив, в отличие от четверга, около шести десятых. Испанский ветеран провел за рулем Aston Martin целый день и проехал 130 кругов.

В свою очередь, Ник де Врис из AlphaTauri отстал от двукратного чемпиона лишь на несколько тысячных, а Нико Хюлькенберг из Haas – тоже на самых мягких шинах С5 – замкнул пятерку лидеров.

Машина Джорджа Расселла, Mercedes W14

Заезды всего раз пришлось останавливать красными флагами. За полтора часа до конца дневной сессии из-за отказа гидравлики в десятом повороте остановился Джордж Расселл. Машину доставили на пит-лейн, но в команде Mercedes сразу сказали, что вернуть ее в строй получится только к субботе.

В итоге ни сам британец, ни работавший с утра его напарник Льюис Хэмилтон не попали даже в десятку быстрейших.

Также под конец сессии неполадки помешали Williams – Логан Сарджент едва не перекрыл рекорд Ферстаппена по количеству кругов за день, когда на FW45 прямо на пит-лейне отказала гибридная система, и машину пришлось закатить в гараж.

Американец, тем не менее, успел проехать 154 круга (у Макса было 157) и показать седьмое время дня – следом за утренним лидером Сайнсом.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Гонщики Ferrari, в отличие от первого дня, не показали особенной скорости. Шарль Леклер остался восьмым, в секунде с лишним от лучшего времени.

Десятку замкнули Оскар Пиастри (McLaren) и Пьер Гасли (Alpine).

Впервые по ходу сессии за руль сел Серхио Перес, однако пилот Red Bull, как и Юки Цунода из AlphaTauri, посвятил день длинным сериям кругов в гоночной конфигурации и не продемонстрировал особенной скорости.

Тесты Ф1 в Бахрейне финишируют в субботу, а узнать больше обо всем, что происходит в Сахире и вокруг него, можно в нашем специальном разделе.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второго тестового дня в Бахрейне.

Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 24 февраля

Поз Гонщик Команда Время Отст. Шины Круги 1. Чжоу Гауньюй Alfa Romeo Alfa Romeo 1:31.610 – С5 133 2. Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 1:31.650 0,040 С3 47 3. Фернандо Алонсо Aston Martin Aston Martin 1:32.205 0,595 С3 130 4. Ник де Врис AlphaTauri AlphaTauri 1:32.222 0,612 С4 74 5. Нико Хюлькенберг Нико Хюлькенберг Haas Haas 1:32.466 0,856 С5 68 6. Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1:32.486 0,876 С3 70 7. Логан Сарджент Логан Сарджент Williams Williams 1:32.549 0,939 С5 154 8. Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1:32.725 1,115 С3 68 9. Оскар Пиастри McLaren McLaren 1:33.175 1,565 С3 74 10. Пьер Гасли Пьер Гасли Alpine

Alpine 1:33.186 1,576 С3 59 11. Кевин Магнуссен Haas Haas 1:33.442 1,832 С2 67 12. Эстебан Окон Эстебан Окон Alpine

Alpine 1:33.490 1,880 С3 49 13. Джордж Расселл Джордж Расселл Mercedes Mercedes 1:33.654 2,044 С3 26 14. Серхио Перес Red Bull Red Bull 1:33.751 2,141 прот.* 76 15. Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1:33.954 2,344 С3 72 16. Ландо Норрис Ландо Норрис McLaren McLaren 1:35.528 3,912 С2 65 17. Юки Цунода Юки Цунода AlphaTauri AlphaTauri 1:35.708 4,098 С3 85 *экспериментальный прототип, подготовленный Pirelli. По характеристикам близок к С3 *экспериментальный прототип, подготовленный Pirelli. По характеристикам близок к С3