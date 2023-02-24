Чжоу показал лучшее время тестов Ф1 в пятницу
Китайский гонщик Alfa Romeo преподнес сюрприз, обогнав в пятницу Макса Ферстаппена. Команду Mercedes подвела машина
Почти до самого клетчатого флага казалось, что итоги второго дня предсезонной программы Ф1 в Бахрейне станут точной копией первого. Макс Ферстаппен из Red Bull возглавлял протокол, а вторую строчку занимал Фернандо Алонсо.
Но в финальные полчаса обоих чемпионом мира внезапно опередил Чжоу Гуаньюй за рулем Alfa Romeo. Для китайского гонщика пятница стала финальным днем на тестах – финальный день за рулем С43 проведет его напарник Валттери Боттас – и в самом конце программы команда выпустила Чжоу на тренировку квалификационной попытки.
На мягкой резине Гуаньюй показал время 1:31.610, что позволило на четыре сотых опередить Ферстаппена и поставить новое рекордное время этих тестов.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Макс, который в обеденный перерыв сменил в кокпите Red Bull Серхио Переса, почти сразу возглавил протокол, опередив утреннего лидера Карлоса Сайнса. После этого RB19 надолго закатили в гараж и даже закрыли щитами – это допустимо делать только в случае серьезного ремонта.
Голландец потерял около полутора часов, вернулся на трассу и продолжил работу – в тот момент его преимущество составляло почти целую секунду. Постепенно соперники сократили отставание, но все равно казалось, что Макс удержится первым. Однако в итоге он завершил день на второй строчке.
Алонсо остался третьим, уступив, в отличие от четверга, около шести десятых. Испанский ветеран провел за рулем Aston Martin целый день и проехал 130 кругов.
В свою очередь, Ник де Врис из AlphaTauri отстал от двукратного чемпиона лишь на несколько тысячных, а Нико Хюлькенберг из Haas – тоже на самых мягких шинах С5 – замкнул пятерку лидеров.
Машина Джорджа Расселла, Mercedes W14
Заезды всего раз пришлось останавливать красными флагами. За полтора часа до конца дневной сессии из-за отказа гидравлики в десятом повороте остановился Джордж Расселл. Машину доставили на пит-лейн, но в команде Mercedes сразу сказали, что вернуть ее в строй получится только к субботе.
В итоге ни сам британец, ни работавший с утра его напарник Льюис Хэмилтон не попали даже в десятку быстрейших.
Также под конец сессии неполадки помешали Williams – Логан Сарджент едва не перекрыл рекорд Ферстаппена по количеству кругов за день, когда на FW45 прямо на пит-лейне отказала гибридная система, и машину пришлось закатить в гараж.
Американец, тем не менее, успел проехать 154 круга (у Макса было 157) и показать седьмое время дня – следом за утренним лидером Сайнсом.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Гонщики Ferrari, в отличие от первого дня, не показали особенной скорости. Шарль Леклер остался восьмым, в секунде с лишним от лучшего времени.
Десятку замкнули Оскар Пиастри (McLaren) и Пьер Гасли (Alpine).
Впервые по ходу сессии за руль сел Серхио Перес, однако пилот Red Bull, как и Юки Цунода из AlphaTauri, посвятил день длинным сериям кругов в гоночной конфигурации и не продемонстрировал особенной скорости.
Тесты Ф1 в Бахрейне финишируют в субботу, а узнать больше обо всем, что происходит в Сахире и вокруг него, можно в нашем специальном разделе.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию второго тестового дня в Бахрейне.
Результаты тестов Формулы 1 в Бахрейне, 24 февраля
|Поз
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отст.
|Шины
|Круги
|1.
|Чжоу Гауньюй
|Alfa Romeo
|1:31.610
|–
|С5
|133
|2.
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|1:31.650
|0,040
|С3
|47
|3.
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|
1:32.205
|0,595
|С3
|130
|4.
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|1:32.222
|0,612
|С4
|74
|5.
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|1:32.466
|0,856
|С5
|68
|6.
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1:32.486
|0,876
|С3
|70
|7.
|Логан Сарджент
|Williams
|1:32.549
|0,939
|С5
|154
|8.
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:32.725
|1,115
|С3
|68
|9.
|Оскар Пиастри
|McLaren
|1:33.175
|1,565
|С3
|74
|10.
|Пьер Гасли
| Alpine
|1:33.186
|
1,576
|
С3
|
59
|11.
|Кевин Магнуссен
|Haas
|1:33.442
|1,832
|С2
|67
|12.
|Эстебан Окон
| Alpine
|1:33.490
|
1,880
|
С3
|
49
|13.
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:33.654
|2,044
|С3
|26
|14.
|Серхио Перес
|Red Bull
|1:33.751
|2,141
|прот.*
|76
|15.
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33.954
|2,344
|С3
|72
|16.
|Ландо Норрис
|McLaren
|1:35.528
|3,912
|С2
|65
|17.
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|1:35.708
|4,098
|С3
|85
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