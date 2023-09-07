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Чжоу объяснил задержку с продлением контракта влиянием Audi

По словам китайского гонщика, он нацелен надолго остаться в своей нынешней команде, однако в этой истории есть и третья сторона…

Алтай Гек
Автор:
Соавтор:
Мэтт Кью
Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo F1 Team

В конце пета в паддоке Ф1 появились слухи, будто менеджерам Чжоу Гуаньюя не удалось договориться с Alfa Romeo о продолжении сотрудничества. После этого тема получила развитие – инсайдеры сообщили, что сторона китайца пробует договориться с Williams, где не в восторге от выступлений Логана Сарджента. 

Однако в Монце сам пилот рассказал, что в действительности все обстоит несколько иначе. По его словам, переговоры с Sauber – так его нынешняя команда будет называться с будущего года – сейчас продолжаются. 

«Это правда, они затянулись несколько дольше, чем мы рассчитывали, – сказал Чжоу. – Но это из-за того, что мы с Alfa Romeo обсуждаем детали».

Также пилот дал понять, что его будущее связано с позицией Audi – концерн уже выкупил долю в команде, а с 2026 года начнет на ее базе заводскую программу. 

«Разумеется, мы нацелены на долгосрочный контракт, – объяснил Гуаньюй. – Но это непросто. Всегда существует возможность, что Audi захочет участвовать во всем этом и потребует дополнительное время на изучение. 

Но для меня долгосрочный контракт гораздо лучше и комфортнее в сравнении с годичным. Я хотел бы остаться в Alfa Romeo, так как других вакансий сейчас почти не осталось».

Также Чжоу опроверг слухи, будто у его спонсоров начались финансовые проблемы: «Не знаю, откуда берутся эти разговоры. У меня свои персональные спонсоры, и я не чувствую никакого снижения их поддержки». 

Он добавил: «Дело еще и в том, что когда ты подписываешь свой первый контракт в Ф1, все решает команда. Но при продлении уже можно согласовывать какие-то детали. Но переживать не о чем.

Кроме того, у меня нет ощущения, будто своими выступлениями я не заслуживаю возможности остаться в паддоке».

В нынешнем сезоне китаец заработал очки в двух Гран При и занимает 16-е место в чемпионате пилотов. 

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