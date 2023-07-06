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Чжоу о прошлогодней аварии в Сильверстоуне: Летел и думал, что все кончено

Китайский гонщик Alfa Romeo вспомнил прошлогодние события в Сильверстоуне, которые до сих пор вызывают у него не самые приятные эмоции

Зейнеп Таш
Автор:
Авария на старте: Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C42

Чжоу Гуаньюй дебютировал в Формуле 1 в прошлом сезоне, и по ходу дебютного чемпионата мира лишь раз дал по-настоящему громкий повод говорить о себе. На старте британского Гран При после контакта с Mercedes Джорджа Расселла машина китайского пилота взлетела в воздух, перевернулась, на огромной скорости перелетела гравийную зону безопасности, а затем упала позади барьера из шин. 

К счастью, сам гонщик не получил повреждений, зато Формула 1 ужесточила требования к безопасности машин, а на трассе в Сильверстоуне переделали первый поворот. 

В преддверии британского этапа 2023 года Чжоу вспомнил события годичной давности. 

«Я один раз посмотрел повтор своей аварии по BBC и больше никогда не видел эти кадры, – признался пилот. – Тот просмотр, самый первый, был еще из медицинского центра. Мне было важно понять, что там вообще произошло. 

Теперь, если только где-то появляются эти кадры, я сразу переключаю их – настолько это страшно. И даже стараюсь не вспоминать этот момент. 

Каждый раз, когда я начинаю раздумывать про ту аварию, возникает ощущение, что что-то там было неправильно. И всегда приходит одна мысль: "Это могла быть моя последняя гонка"». 

 

Он добавил: «Помню, как я летел [через зону безопасности], а в голове мелькала одна мысль за другой. Я думал, что все кончено. Но в то же время надеялся, что все завершится благополучно. 

А еще я понимал, что надо дождаться последнего удара, самого сильного, который и даст ответ – закончилось все хорошо или нет».

В нынешнем сезоне Чжоу заработал четыре очка – на одно меньше своего партнера по Alfa Валттери Боттаса.  

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