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Гуаньюй Чжоу занимал на старте главной гонки в Австрии 13-е место – самое высокое среди тех, кто предпочел начать борьбу на самых жестких сликах Hard. Ту же тактическую схему использовали Юки Цунода, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо.

Однако слишком быстрый износ резины сыграл против китайского дебютанта сезона. Не имея возможности показывать достаточный темп, пилот на красно-белой машине в итоге финишировал только 14-м.

«Уик-энд получился далеко не лучшим, – признал Гуаньюй. – Думаю, нам здорово осложнили жизнь жесткие шины, у нас так и не вышло заставить их работать. Из-за этого износ оказался быстрым, и никакого преимущества [по протяженности отрезков] мы так и не получили».

На первом пит-стопе Чжоу вновь поставили Hard, и только финальную часть дистанции он проехал на более мягком составе Meduim.

«Если оглядываться назад, сейчас я бы использовал два комплекта Medium, а не два Hard, – признался гонщик Alfa Romeo. – Medium спокойно выдерживал 20 или даже 30 кругов, на нем у нас и в субботу, и в воскресенье был неплохой темп.

Возможно, наши настройки не лучшим образом подходили для Hard, что и осложнило гонку.

Мы пошли на риск, решив стартовать на жестком составе – но из-за этого сцепление было плохим, мы проигрывали. Даже с использованием DRS мне не хватало максимальной скорости.

Соперники из AlphaTauri легко обгоняли меня на торможении, а потом я застрял за ними. Жаль, конечно, но теперь у меня есть и такой опыт. В то же время, по ходу гонки нам все же удалось прибавить в скорости».

Чжоу стал одним из тех, кто получил пять секунд штрафа за частые нарушения границ трассы.

«Честно говоря, сам я считаю, что выехал за белую линию максимум дважды, – сказал он. – Потому меня очень удивило наказание. Я ехал за Юки [Цунодой], вот он нарушал постоянно. Я же, когда выезжал с трассы, всегда поднимал ногу с газа и терял на этом еще больше».

В нынешнем сезоне Чжоу дважды смог заработать очки и занимает 17-м место в общем зачете Ф1.