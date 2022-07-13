Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Босса McLaren порадовало наказание его гонщика Следующая / В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года
Формула 1 Новость

Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии

Тот вариант, что команда Alfa Romeo подготовила для своего гонщика, не принес результата

Адам Купер
Автор:
Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гуаньюй Чжоу занимал на старте главной гонки в Австрии 13-е место – самое высокое среди тех, кто предпочел начать борьбу на самых жестких сликах Hard. Ту же тактическую схему использовали Юки Цунода, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо.

Однако слишком быстрый износ резины сыграл против китайского дебютанта сезона. Не имея возможности показывать достаточный темп, пилот на красно-белой машине в итоге финишировал только 14-м.

«Уик-энд получился далеко не лучшим, – признал Гуаньюй. – Думаю, нам здорово осложнили жизнь жесткие шины, у нас так и не вышло заставить их работать. Из-за этого износ оказался быстрым, и никакого преимущества [по протяженности отрезков] мы так и не получили». 

На первом пит-стопе Чжоу вновь поставили Hard, и только финальную часть дистанции он проехал на более мягком составе Meduim. 

«Если оглядываться назад, сейчас я бы использовал два комплекта Medium, а не два Hard, – признался гонщик Alfa Romeo. – Medium спокойно выдерживал 20 или даже 30 кругов, на нем у нас и в субботу, и в воскресенье был неплохой темп. 

Возможно, наши настройки не лучшим образом подходили для Hard, что и осложнило гонку.

Мы пошли на риск, решив стартовать на жестком составе – но из-за этого сцепление было плохим, мы проигрывали. Даже с использованием DRS мне не хватало максимальной скорости. 

Соперники из AlphaTauri легко обгоняли меня на торможении, а потом я застрял за ними. Жаль, конечно, но теперь у меня есть и такой опыт. В то же время, по ходу гонки нам все же удалось прибавить в скорости». 

Чжоу стал одним из тех, кто получил пять секунд штрафа за частые нарушения границ трассы. 

«Честно говоря, сам я считаю, что выехал за белую линию максимум дважды, – сказал он. – Потому меня очень удивило наказание. Я ехал за Юки [Цунодой], вот он нарушал постоянно. Я же, когда выезжал с трассы, всегда поднимал ногу с газа и терял на этом еще больше». 

В нынешнем сезоне Чжоу дважды смог заработать очки и занимает 17-м место в общем зачете Ф1.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Босса McLaren порадовало наказание его гонщика
Предыдущая новость

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика
Следующая новость

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Экс-руководитель гонок Ф1 Маси окончательно ушел из FIA
Формула 1

Экс-руководитель гонок Ф1 Маси окончательно ушел из FIA

Хэмилтон: Просто немыслимо, что люди радовались аварии Гран При Австрии
Формула 1

Хэмилтон: Просто немыслимо, что люди радовались аварии

Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW
Формула 1

Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW

Гуаньюй Чжоу Больше от
Гуаньюй Чжоу
Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин Гран При Великобритании
Формула 1

Гонка в Сильверстоуне началась с аварии пяти машин

«Сбежал на пять дней, никому не сказав». Чжоу о сложности Ф1 для новичка
Формула 1

«Сбежал на пять дней, никому не сказав». Чжоу о сложности Ф1 для новичка

Чжоу объяснил слова о «чистых штанах» Гран При Монако
Формула 1

Чжоу объяснил слова о «чистых штанах»

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Гран При Австрии
Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Боттас будет стартовать в Австрии последним из-за замены мотора Гран При Австрии
Формула 1

Боттас будет стартовать в Австрии последним из-за замены мотора

FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу Гран При Великобритании
Формула 1

FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу

Самое важное:

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года
Формула 1 Формула 1

В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года

Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии
Формула 1 Формула 1

Чжоу назвал рискованную тактику причиной слабого выступления в Австрии

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика
Формула 1 Формула 1

Босса McLaren порадовало наказание его гонщика

Источник: В Шпильберге у Сайнса сгорел старый мотор
Формула 1 Формула 1

Источник: В Шпильберге у Сайнса сгорел старый мотор

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.