«Чжоу – это наш новый вызов». Интервью босса Alfa Romeo

В 2022 году Alfa Romeo станет единственной командой Ф1, которая сменил обоих гонщиков. Место завершающего карьеру Кими Райкконена займет уволенный из Mercedes Валттери Боттас, а Антонио Джовинацци заменит в кокпите единственный дебютант предстоящего сезона Гуанью Чжоу.

Сразу после объявления о контракте с гонщиком из КНР наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com связались с руководителем Alfa Romeo Фредериком Вассером. Французский специалист рассказал о причинах сделанного выбора и ожиданиях от нового сезона – а также объяснил, почему в команду не взяли главного соперника Чжоу по Формуле 2 Оскара Пиастри.

Для Alfa Romeo сезон переходов оказался насыщенным. Расскажите, как развивались события?

Прежде всего нужно было дождаться решения Кими – и в конце июля он сообщил нам о том, что прекратит выступления после завершения этого сезона. Контракты обеих наших гонщиков истекали в конце года, и к тому моменту мы уже начали налаживать контакты с представителями Валттери, выясняя, доступен ли он.

Узнав решение Кими, мы ускорили этот процесс, чтобы как можно скорее подписать соглашение. И одновременно приступили к выбору другого гонщика.

Почему решено было не продолжать отношения с Джовинацци?

Мы рассмотрели все аспекты сложившейся ситуации. И в итоге решили сфокусироваться на кандидатуре Чжоу. Антонио провел с нами три сезона, чередуя взлеты и падения, которые бывают у любого гонщика. Я никогда не жаловался на своих пилотов и не намерен делать этого в будущем – таков мой подход и моя философия. Если мне требуется что-то прояснить с кем-то из них, я всегда буду делать это в личном порядке, не вынося в СМИ.

За три сезона, что Антонио выступал с нами, он стал сильнее. Но Формула 1 готовится начать новый цикл, это новый вызов – и мы решили, что с точки зрения перспектив это подходящий момент для перемен.

Гуанью Чжоу, Alfa Romeo Racing Фото: Alfa Romeo

Однако появление Чжоу вызвало не только позитивные отклики…

Есть множество мнений. Лично я полагаю, что гонщик, способный проявить себя в Ф2 на трассах вроде Бахрейна или Сильверстоуна, хорошо справляется с работой. Он в целом сильно проводит сезон, каким бы не получился исход борьбы за титул.

В этом сезоне в Ф2 очень жесткая конкуренция, и Чжоу там постоянно среди лидеров: он побеждает, выигрывает поулы, проводит хорошие гонки. Также по ходу сезона у него была возможность пилотировать машину Ф1, это помогло ему получить специфический опыт и облегчит переход в следующем году.

Сейчас Чжоу входит в молодежную программу Alpine. Прекратит ли он эти отношения в свете перехода в Alfa Romeo?

Да – и мы должны поблагодарить Alpine за освобождение его от контрактных обязательств сразу после окончания гонки в Абу-Даби. Уже на следующий день мы сможем начать совместную работу.

Насколько на ваш выбор повлияла национальность гонщика и возможность открыть дверь на китайский рынок?

Разумеется, это отличная возможность как для нашего маркетингового отдела, так и для спонсоров Alfa Romeo. Скажу больше, это возможность для всей Формулы 1, включая и другие команды. Если же говорить именно о нас, то мы намерены всерьез работать в этом направлении.

Присутствие в команде опытного Боттаса поможет адаптации Чжоу?

Несомненно. Как я уже говорил, мы на пороге больших перемен в технике. Сейчас почти нет тестов, а совершенно новая машина неизбежно обладает не самой высокой надежностью, что дополнительно ограничивает время на трассе.

Дня новичков все это очень непросто. Потому я думаю, что для Гуанью крайне важен опытный напарник, которой на начальной стадии сможет взять на себя взаимодействие с командой и в то же время станет для дебютанта ориентиром. Валттери идеально подходит для этой роли, он сможет помочь и Чжоу, и команде.

Тео Пуршер, тесты Alfa Romeo Фото: Alfa Romeo

В какой-то момент по ходу этого сезона кандидатом в команду называли Тео Пуршера, гонщика Академии Sauber…

Тео очень здорово провел прошлый сезон и проводит нынешний. В 2020 году я не был уверен, что будет верно сразу сажать его в Формулу 3. Но он отлично справился (закончив чемпионат вторым – прим.ред.), потому в этом сезоне его ждал новый и очень непростой вызов – переход в Формулу 2.

Там он тоже очень хорошо выполняет свою работу, но тут важно помнить, что мы говорим о парне, который 20 месяцев назад еще гонялся в Ф4. И если бы мы решили уже на следующий год перевести его в Ф1, такой шаг нес бы в себе слишком серьезные риски.

У дебютантов Ф1 есть всего один шанс проявить себя, сделав все правильно. И если на старте сезона парню нужно дополнительное время, чтобы показать свои лучшие качества, он рискует заслужить репутацию одного из многих. Тео продолжит добиваться успеха, и его время еще придет. Он сможет лучше подготовиться, дожидаясь своего момента.

Ходили слухи и про интерес к Оскару Пиастри?

Моя работа состоит в том, чтобы изучать все те возможности, которые предлагает рынок. Мы очень хорошо знакомы с Марком [Уэббером, менеджером Пиастри] – и не раз общались с ним. Но в этом случае у Alpine есть планы на Оскара. Они пока не знают, где именно он будет в будущем году (если Пиастри станет чемпионом в Ф2, где сейчас лидирует в общем зачете, то не сможет продолжать выступления – прим.ред.), но в целом нам не слишком интересно брать пилота, которого мы потенциально можем потерять через 12 месяцев.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C41 Фото: Джерри Андре / Motorsport Images