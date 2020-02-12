Тест-пилотом Renault в Формуле 1 в 2020 станет китайский гонщик Чжоу Гуанью. Об этом объявили сегодня в Париже на мероприятии французской команды, посвященном новому сезону. Там же была показана ливрея новой машины Renault.

Чжоу Гуанью пять лет входил в состав Академии Ferrari. Это программа поддержки молодых пилотов, членами которой в разное время были Шарль Леклер и Серхио Перес. Чжоу числился в Академии Ferrari с 2014 по 2018 год включительно. После этого Scuderia не стала продлевать с ним контракт и Гуанью присоединился к аналогичной программе команды Renault.

В сотрудничестве с Renault Чжоу дебютировал в Формуле 2, где получил титул лучшего новичка по итогам прошлого сезона. В этом году китаец продолжит выступать в Ф2: спортсмен поедет за команду UNI-Virtuosi Racing в паре с протеже Ferrari Каллумом Иллотом. Чжоу рассчитывает, что работа с Renault положительно скажется на его результатах в младшей серии.

«В прошлом году я впервые попробовал работать с командой Ф1, а теперь в качестве тест-пилота буду проводить больше времени на трассе, учиться на брифингах и слушать отчеты всех пилотов, – сказал Чжоу. – Работа с Даниэлем и Эстебаном мне сильно поможет, не только в Формуле 1, но и в Ф2».

В прошлом году тест-пилотом Renault выступал Джек Эйткен, а резервистом команды был россиянин Сергей Сироткин. В 2020-м Эйткен перешел в Williams.