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Формула 1 / Новость

Renault выбрала нового тест-пилота. Он провел 5 лет в Академии Ferrari и потерял место

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Renault выбрала нового тест-пилота. Он провел 5 лет в Академии Ferrari и потерял место
Автор:
, редактор
Соавтор: Фрэнки Мао
12 февр. 2020 г., 14:35

Новым тестером команды Renault в Формуле 1 стал Чжоу Гуанью. Прежде китайский гонщик был связан контрактом с Ferrari, но затем потерял место

Тест-пилотом Renault в Формуле 1 в 2020 станет китайский гонщик Чжоу Гуанью. Об этом объявили сегодня в Париже на мероприятии французской команды, посвященном новому сезону. Там же была показана ливрея новой машины Renault.

Чжоу Гуанью пять лет входил в состав Академии Ferrari. Это программа поддержки молодых пилотов, членами которой в разное время были Шарль Леклер и Серхио Перес. Чжоу числился в Академии Ferrari с 2014 по 2018 год включительно. После этого Scuderia не стала продлевать с ним контракт и Гуанью присоединился к аналогичной программе команды Renault.

В сотрудничестве с Renault Чжоу дебютировал в Формуле 2, где получил титул лучшего новичка по итогам прошлого сезона. В этом году китаец продолжит выступать в Ф2: спортсмен поедет за команду UNI-Virtuosi Racing в паре с протеже Ferrari Каллумом Иллотом. Чжоу рассчитывает, что работа с Renault положительно скажется на его результатах в младшей серии.

«В прошлом году я впервые попробовал работать с командой Ф1, а теперь в качестве тест-пилота буду проводить больше времени на трассе, учиться на брифингах и слушать отчеты всех пилотов, – сказал Чжоу. – Работа с Даниэлем и Эстебаном мне сильно поможет, не только в Формуле 1, но и в Ф2».

В прошлом году тест-пилотом Renault выступал Джек Эйткен, а резервистом команды был россиянин Сергей Сироткин. В 2020-м Эйткен перешел в Williams.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Гуанью Чжоу
Команды Renault F1 Team
Автор Иван Матушкин

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