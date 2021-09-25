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Формула 1 / Гран При России Новость

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

Автор:
, главный редактор

Семикратный чемпион мира разглядел в своей ошибке очередное испытание, посланное ему свыше

«Чувствую себя ужасно». Хэмилтон о ходе квалификации

Старт Макса Ферстаппена с последней позиции на Гран При России (из-за штрафов за замену мотора и столкновение с соперником на предыдущем этапе) дает Льюису Хэмилтону реальные шансы вернуться в лидеры чемпионата мира. Однако квалификацию лидер Mercedes провел хуже, чем ожидалось. В частности, из-за ошибки на последнем быстром круге британец не смог улучшить свое время и в гонке будет стартовать только 4-м.

«Это просто моя ошибка, – прокомментировал Хэмилтон инцидент, непосредственно перед которым жаловался команде на сложности с прогревом шин. – И в итоге я невероятно разочарован. До решающих минут сессии я чувствовал себя уверенно, я был на нужной волне – и теперь я чувствую себя виноватым перед командой, перед теми, кто работает на базе – ведь не такого обычно ждут от чемпиона. Но имеем что имеем – завтра я выложусь на максимум, чтобы все исправить.

Ситуация в конце квалификации была ужасной – сцепления сильно не хватало, трасса была очень скользкой, и температуры в шинах просто не было. И вдобавок ко всему я дважды приложился о стену, что со мной случается очень редко.

У парней, которые в итоге оказались на первых позициях, хороший темп – и мне завтра явно не будет легко. Надеюсь, с машиной все будет в порядке и я смогу атаковать на полную. Что ж, такие дни посылаются сверху с целью испытать нас. Сейчас я чувствую себя ужасно – но постараюсь конвертировать все в позитивную энергию и сделать все, что от меня зависит. В любом случае, на поуле будет стоять британец – и это здорово».

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