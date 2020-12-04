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Формула 1 / Новость

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

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«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона
Автор:
, Редактор Ф1

По словам руководителя Mercedes, течение болезни у чемпиона мира сопровождается проявлением симптомов, но в относительно мягкой форме

Вслед за Серхио Пересом и Лэнсом Строллом положительный анализ на COVID-19 сдал и сильнейший пилот Формулы 1 Льюис Хэмилтон – из-за этого британцу пришлось пропустить Гран При Сахира в этот уик-энд. 

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На пятничной пресс-конференции главе его команды Тото Вольфу пришлось ответить на многочисленные вопросы репортеров, которые хотели узнать о ситуации вокруг Льюиса и его шансах вернуться за руль через неделю в Абу-Даби. 

«Сейчас его главная главная задача – выздоравливать, – сказал австриец. – Не уверен, что он внимательно следит за тем, что происходит на трассе. Когда вы лежите в кровати и чувствуете себя не лучшим образом, гонки отходят для вас на второй план».

Вольф добавил, что первые дни после положительного теста обычно оказываются самыми важными, но в случае с Льюисом симптомы выражены «относительно слабо» 

Считается, что Хэмилтон заразился вирусом во время поездки в Дубай к своей семье накануне прошлой гонки в Бахрейне. При этом ни у кого из родных гонщика диагноз не подтвердился. 

Тото спросили, заручился ли Льюис разрешением команды перед тем, как отправиться в Дубай.

«Льюису не требуется никакое разрешение, – ответил тот. – Он едет туда, куда считает нужным. Запрыгивает в тот самолет, в который хочет. Так как сам лучше всех знает, что для него хорошо. Он взрослый человек, и с этим никогда не было проблем. 

Думаю, COVID-19 – это что-то, с чем никто из нас не может испытывать полной уверенности. Если вы спросите Марио [Изолу, гоночного босса Pirelli], где он подхватил этот вирус, то он, наверное, и сам не знает. Это просто невезение. 

Льюис активно принимал меры защиты. А потом поехал в Дубай, где постоянно носил маску, и вернулся оттуда с «короной». Такое случается».

По правилам, действующим в Бахрейне. Хэмилтону предстоит провести на самоизоляции десять дней, что ставит под большой вопрос его участие в закрывающем сезон Гран При Абу-Даби. 

Вольф подтвердил, что пока у него нет ответа на этот вопрос: «Это [возвращение гонщика] стало бы очень позитивным развитием событий. Эту ситуацию в любом случае надо изучать, так как многие атлеты и другие люди сдают положительный тест спустя долгое время после того, как в последний раз ощущали симптомы, после собственно заражения.

FIA стоит разобраться с этим».

Также, по словам Вольфа, из-за болезни Льюиса возникла пауза в переговорах с ним о продлении контракта – действующий истекает в конце этого года. 

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В этот уик-энд Льюиса заменяет за рулем Mercedes Джордж Расселл.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Тото Вольф
Команды Mercedes
Автор Люк Смит

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