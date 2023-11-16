«Чувствовал себя клоуном». Ферстаппену не понравилась церемония в Лас-Вегасе

Выступления музыкальных знаменитостей, лазерное шоу и парад пилотов на специальных высоких платформах – в Лас-Вегасе показали, что знают толк в ярких церемониях, и устроили Формуле 1 по-настоящему эффектный прием.

После церемонии состоялась VIP-вечеринка в отеле Wynn's – глава Ф1 Стефано Доменикали позвал на нее всех гонщиков чемпионата, однако Макс Ферстаппен стал одним из тех, кто не пошел туда.

«Как по мне, мы должны иметь возможность пропускать все эти истории, – сказал он о торжественной части Гран При. – Мы не певцы, нам приходится просто стоять там как клоунам».

Он добавил: «Этот этап – вообще на 99% шоу и только на 1% – спортивное соревнование. И вся эта предварительная часть, говоря откровенно, не вызывает у меня эмоций. Я предпочитаю всегда фокусироваться на том, что приносит результат.

А все, что вокруг, мне не особенно нравится. Я прекрасно понимаю, что это часть общего процесса, но для меня она не представляет интереса».

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Церемония открытия Гран При Лас-Вегаса: Макс Ферстаппен и Серхио Перес, Red Bull Racing

При этом Ферстаппен согласился с тем, что Liberty Media действует правильно, пытаясь привлечь дополнительное внимание к Формуле 1.

«У этого вопроса есть две стороны: деловая и спортивная, – сказал чемпион. – Я прекрасно понимаю их взгляд на ситуацию, но просто высказываю собственную позицию.

Мы здесь не совладельцы, так что должны принимать положение вещей. В конце концов, решения принимают они.

Будь я хозяином – наверняка поступал бы так же: это мой спорт, зачем мне слушать пилотов? Я бы действовал так, как сам считаю нужным.

Пока все идет успешно [для Ф1], они могут с полным правом говорить, что хорошо делают свое дело. Посмотрим, как долго мнение болельщиков будет оставаться позитивным.

Моя работа – управлять машиной. При этом я считаю, что вправе высказывать свое мнение. А в остальном мне нужно просто отрабатывать уик-энд и переключаться на следующий».

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

А вот что Максу совсем не понравилось, так это конфигурация трассы в Лас-Вегасе.

«Она не особенно интересная, – сказал лидер Red Bull Racing. – Как-то слишком мало поворотов.

На самом деле, все будет зависеть от уровня сцепления. Кажется, он здесь не самых высокий, но это мы скоро узнаем. Однако пока все выглядит так, что будет не особенно интересно.

Я вообще не в восторге от городских трасс, особенно с новыми машинами. Они стали слишком тяжелыми, а уж когда сцепления нет, все становится совсем скверно.

Конечно, здорово будет проехать по [бульвару] Стрип, но сама конфигурация не слишком зрелищная. Куда больше удовольствия машина Ф1 доставляет в быстрых поворотах».