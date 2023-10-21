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«Чуть сердце не остановилось». Ferrari напугала Леклера шуткой

Шарль завоевал поул на Гран При США, но пережил по ходу квалификации несколько не самых приятных секунд из-за довольно жестокого розыгрыша со стороны инженера

Чарльз Брэдли
Автор Чарльз Брэдли
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Обладатель поула Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

В напряженном финале квалификации на трассе в Остине Шарль Леклер показал лучшее время, однако попытка Макса Ферстаппена получилась на 0,005 секунды быстрее. При этом гонщик Red Bull по ходу решающего круга выехал за белую линию в 19-м повороте – и его результат почти сразу аннулировали. Поул достался пилоту Ferrari и стал для него третьим в нынешнем сезоне Ф1. 

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Как рассказал Леклер на субботней медиа-сессии, вся эта история заставила его изрядно понервничать. Дело в том, что гоночный инженер Хевьер Маркос Падрос вышел на связь с гонщиком по ходу круга возвращения на пит-лейн и разыграл того. 

«Я думал, у меня сердце остановится, – признался Шарль. – Инженер сказал: "Пределы трассы…", и лишь после паузы "…у Ферстаппена". После первой части его фразы я уже начал бить руками по рулю и шлему. И только когда услышал продолжение, смог выдохнуть. Для нас все обошлось. 

Я просто попросил: "Хави, пожалуйста, говори мне сначала имя, а уж потом про белые линии, а то я с тобой с ума сойду"».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Также монегаск отметил, что проехал свой решающий быстрый круг не лучшим образом. «Первая попытка [в финале] была гораздо более чистой, – объяснил он. – Мне удалось гораздо лучше собрать круг. 

На втором я решил: "Надо атаковать, а там будь что будет". Понятно, что с таким подходом ты делаешь больше ошибок. 

Но в итоге риск позволил выиграть больше, чем я потерял на небольших ошибках. Когда действительно атакуешь, проехать круг чисто намного сложнее. Но мой подход оправдал себя, я доволен результатом».

Хорошо известно, что поул в Остине не дает гарантии успеха – год назад другой гонщик Скудерии Карлос Сайнс уже стартовал в Техасе первым, но спустя пару сотен петров получил удар сзади от Джордже Расселла и потерял гонку. 

Главным фаворитом Гран При США в любом случае остается Макс Ферстаппен, который будет стартовать шестым. На прямой вопрос, считает ли он действующего чемпиона претендентом на победу, Леклер ответил: «Конечно, как и всегда».

Он продолжил: «Red Bull очень сильна, а Макс в этом сезоне постоянно впереди. Нет сомнений, что и тут он будет серьезной угрозой». 

За десять предыдущих лет, что трасса в Остине принимала этапы Ф1, побеждать здесь пилотам удавалось только при старте с первого ряда. 

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