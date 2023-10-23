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«Чуть инфаркт не словил». Цунода рассказал, как проехал лучший круг в Остине

Японский гонщик AlphaTauri неточно понял сообщение команды под конец Гран При США, из-за чего пережил несколько неприятных секунд

Адам Купер
Автор Адам Купер
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Юки Цунода, AlphaTauri

Юки Цунода, который в последний раз зарабатывал очки еще до летних каникул в Спа, под конец гонки в Техасе ехал на десятой позиции. Именно в этот момент мостик AphaTauri скомандовал ему заехать на пит-лейн. 

Как рассказал сам гонщик, он невероятно расстроился, так как решил решил, что речь о сходе из-за поломки машины. 

Но в действительности все обстояло совершенно иначе: Алекс Элбон на 11-й позиции получил штраф за нарушение пределов трассы, что обеспечило Цуноде возможность провести пит-стоп без потери позиции. В AlphaTauri решили использовать этот шанс, чтобы на свежих сликах Soft забрать бонус за лучшее время круга. 

В итоге Юки проехал на полторы секунды быстрее Макса Ферстаппена, и на 2,5 лучше всех остальных. 

«Честно говоря, услышав про необходимость заехать на пит-лейн, я чуть инфаркт не словил, – рассказал Цунода репортерам. – Мне казалось, что это почти точно из-за проблем с мотором. 

Когда я услышал про план с лучшим кругом, это было такое облегчение. Впрочем, прессинг сохранялся. К счастью, все прошло успешно, и мне удалось проехать действительно быстро».

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Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Фото: Red Bull Content Pool

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Если лидеры Ф1 частенько пытаются заработать бонус на свежей резине, для Юки такой опыт стал первым. 

«Если честно, я никогда не делал такого прежде, и мне очень понравилось, – рассказал пилот. – Пришлось совершенно иначе работать с шинами и ехать в квалификационном режиме. Очень интересно и очень здорово: пустые баки и отличное сцепление.  

Понятно, что я сам проехал на пределе возможного, хотя мотор, пожалуй, выдал на 100%, так как батарея не была полностью заряжена. Но все равно, это была атака на пределе.

Было довольно сложно переключиться и поехать иначе. Но мне очень понравилось».

Японец финишировал десятым, а после дисквалификации Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером поднялся на восьмую строчку протокола. Это лучший результат AlphaTauri в нынешнем сезоне, который позволил команде сократить отставание от соперников из Haas до двух очков. 

Он добавил: «В нашей ситуации даже одно очко имеет большое значение. Так что я рад за команду. Впереди еще четыре гонки, у нас недавно появились отличные новинки, так что мы постараемся добиться максимума».

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