«Чуть инфаркт не словил». Цунода рассказал, как проехал лучший круг в Остине
Японский гонщик AlphaTauri неточно понял сообщение команды под конец Гран При США, из-за чего пережил несколько неприятных секунд
Юки Цунода, который в последний раз зарабатывал очки еще до летних каникул в Спа, под конец гонки в Техасе ехал на десятой позиции. Именно в этот момент мостик AphaTauri скомандовал ему заехать на пит-лейн.
Как рассказал сам гонщик, он невероятно расстроился, так как решил решил, что речь о сходе из-за поломки машины.
Но в действительности все обстояло совершенно иначе: Алекс Элбон на 11-й позиции получил штраф за нарушение пределов трассы, что обеспечило Цуноде возможность провести пит-стоп без потери позиции. В AlphaTauri решили использовать этот шанс, чтобы на свежих сликах Soft забрать бонус за лучшее время круга.
В итоге Юки проехал на полторы секунды быстрее Макса Ферстаппена, и на 2,5 лучше всех остальных.
«Честно говоря, услышав про необходимость заехать на пит-лейн, я чуть инфаркт не словил, – рассказал Цунода репортерам. – Мне казалось, что это почти точно из-за проблем с мотором.
Когда я услышал про план с лучшим кругом, это было такое облегчение. Впрочем, прессинг сохранялся. К счастью, все прошло успешно, и мне удалось проехать действительно быстро».
Фото: Red Bull Content Pool
Юки Цунода, AlphaTauri AT04
Если лидеры Ф1 частенько пытаются заработать бонус на свежей резине, для Юки такой опыт стал первым.
«Если честно, я никогда не делал такого прежде, и мне очень понравилось, – рассказал пилот. – Пришлось совершенно иначе работать с шинами и ехать в квалификационном режиме. Очень интересно и очень здорово: пустые баки и отличное сцепление.
Понятно, что я сам проехал на пределе возможного, хотя мотор, пожалуй, выдал на 100%, так как батарея не была полностью заряжена. Но все равно, это была атака на пределе.
Было довольно сложно переключиться и поехать иначе. Но мне очень понравилось».
Японец финишировал десятым, а после дисквалификации Льюиса Хэмилтона с Шарлем Леклером поднялся на восьмую строчку протокола. Это лучший результат AlphaTauri в нынешнем сезоне, который позволил команде сократить отставание от соперников из Haas до двух очков.
Он добавил: «В нашей ситуации даже одно очко имеет большое значение. Так что я рад за команду. Впереди еще четыре гонки, у нас недавно появились отличные новинки, так что мы постараемся добиться максимума».
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