«Чудес ждать не стоит, но…». Алонсо оценил силу Aston Martin

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Aston Martin стала автором одного из приятных сюрпризов февральской сессии в Сахире: два дня из трех ее пилот Фернандо Алонсо входил в тройку лидеров, а по паддоку разносились слухи, будто команда специально прячет истинную скорость, а на Гран При сможет поехать даже быстрее.

После окончания заездов испанского чемпиона мира попросили оценить возможности зеленой AMR23.

«Это только тесты, мы просто знакомились с машиной, – ответил тот. – Она очень отличается от прошлогодней модели. Так что мы постарались перепробовать множество разных идей.

Пока общее ощущение позитивное, но чтобы сравнить свою силу с соперниками, нужно подождать неделю – а лучше вообще посмотреть, что принесут Джидда, Мельбурн и Имола. Мне кажется, после всех этих трасс, которые сильно отличаются одна от другой, будет уже полностью понятно, на что способна каждая машина».

Он продолжил: «Команда прибавляет, но все же пока рано делать выводы. Мне кажется, в нашей машине скрыт большой потенциал. Позади всего три дня. Первая гонка покажет, как хорошо мы смогли подготовиться.

Пока мы занимались только своей работой. Прошлый сезон вышел для команды очень сложным, но трудности всегда учат тебя чему-то.

Думаю, Aston удалось добиться серьезного прогресса. Машину строили уже совсем другие люди, 95% деталей – новые. Так что отыскать верные настройки непросто, но мы стараемся».

Однако столь общий ответ не устроил репортеров, и те попросила у гонщика уточнений.

«Ты никогда не знаешь, чем заняты соперники, – Алонсо начал с популярного штампа. – Но у нас все сложилось хорошо, машина не преподнесла никаких неприятных технических сюрпризов, управлять ей тоже было приятно.

Это поможет в гонке, потому что стабильность поведения – это всегда плюс. Но на тестах никогда нельзя понять, кто и насколько атакует.

Нам было важно разобраться с машиной. У неё иная концепция, если сравнивать с прошлогодней. Потому и разобраться с ней быстро не получится».

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, на командном мостике Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Однако и эти слова представители прессы не согласились считать ответом, продолжая настаивать, чтобы Фернандо назвал место Aston Martin в пелотоне.

«Не знаю, – сказал тот. – Но наши цели понятны.

Мы хотим сделать в 2023 году шаг вперед, а в 2024-м – еще один. В Формуле 1 никогда не стоит ждать чудес. Год назад Aston Martin стала в Кубке конструкторов седьмой. Так что надо понять, что у нас получится – но седьмое место нас точно не устроит.

Я считаю, что рассчитывать на борьбу с первой тройкой нереально. Но бы будем двигаться вперед шаг за шагом в их сторону.

Но опасения остаются. Машина совсем новая, с иной философией. Нам потребуется несколько гонок, чтобы научиться получать от нее максимум. Пока она очень здорово реагирует на изменение настроек. Проблема была только в том, что базовые регулировки, которые мы подготовили до старта тестов, оказались по сути бесполезными. Все пришлось делать заново.

Так что инженерам пришлось постараться, но под конец сессии они предложили несколько креативных идей. Мы поняли, как по-новому настраивать эту машину. У нас работают талантливые люди, и я уверен, что нам по силам прибавлять и дальше».