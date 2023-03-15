Чуда не случилось. Леклер потеряет в Джидде десять позиций на решетке
Необходимость поставить на машину монегаска третий по счету блок контрольной электроники двигателя приведет к штрафной перестановке уже на втором Гран При сезона
Утром перед гонкой в Бахрейне Ferrari обнаружила на машине Шарля Леклера аномалию в работе электроники и в качестве меры предосторожности заменила «мозги» силовой установки. Но это не помогло – на 40-м круге вице-чемпион мира выбыл из борьбы.
Расследование показало, что причиной схода стали проблемы с одним из жгутов проводки.
Уже тогда наблюдатели говорили, что Леклеру, по всей видимости, уже в Джидде потребуется третий электронный блок. Его установка автоматически привела бы к штрафу, так как по правилам Ф1 за весь сезон можно использовать всего две таких детали.
В среду перед этапом в Саудовской Аравии глава Ferrari Фредерик Вассер подтвердил, что восстановить старые блоки не удалось, и Леклеру поставят новый. Таким образом, в самом лучшем случае гонщик будет стартовать с 11-й позиции.
«У нас произошли два отказа – один в воскресенье утром, когда мы заводили машину, второй в гонке, – цитирует Вассера пресс-служба. – К сожалению, оба раза они затронули блок контрольной электроники. Прежде мы никогда не сталкивались с таким.
Надеюсь, теперь ситуация уже под контролем. Мы внимательно во всем разобрались. Но, к сожалению, в Джидде нас ждет штраф, так как за сезон разрешено использовать всего два блока».
Сход Шарля Леклера, Ferrari SF-23
В первой половине сезона-2022 гонки несколько раз заканчивались для Шарля сходами. Так произошло в Барселоне и Баку, после чего команда перевела моторы в менее агрессивный режим работы.
Считается, что уже к концу того чемпионата проблему удалось решить, а сейчас лошадиные силы уже получилось полностью вернуть.
Главный моторист Скудерии Энрико Гуалтьери отмечал перед стартом нового сезона Ф1: «Мы работали во всех направлениях, чтобы выявить первопричины поломок – и задействовали все инструменты для решения проблем.
На тестовом стенде мы увидели позитивные результаты тех изменений, которые реализовали. Но, как обычно, окончательно качество проделанной нами работы можно будет оценить только на трассе».
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