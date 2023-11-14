«Что значит хуже не было?». Эксперта удивила реплику Вольфа про Бразилию

Спустя всего год после памятного дубля на «Интерлагосе» команда Mercedes потерпела на той же трассе сокрушительное поражение. Темп обоих ее пилотов на длинной дистанции оказался настолько низким, что Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном лишь теряли позицию за позицией.

Семикратный чемпион в итоге съехал в среднюю группу пелотона и финишировал восьмым, а его молодого напарника из-за опасений за надежность команда попросила остановиться досрочно, что позволило избежать завершения гонки во втором десятке.

После гонки оба пилота не стеснялись в выражениях, а глава коллектива Тото Вольф и вовсе назвал уик-энд худшим за 13 лет работы в команде.

Эти слова удивили бывшего гонщика Ф1 и эксперта Кристиана Даннера. «Если я правильно помню, за последние годы у Mercedes случались куда более скверные гонки, – сказал он в интервью Formel1.de. – Они боролись гораздо дальше от лидеров и не имели никаких серьезных шансов.

Возможно, в Mercedes назвали прошедший уик-энд худшим из-за ожиданий, ведь год назад они победили здесь».

Слова Зурера относятся к началу 2022 года, когда смена регламента отбросили Mercedes назад. Гонщики команды тогда с трудом выходили из первого квалификационного сегмента, а Хэмилтон финишировал в Джидде и Имоле на десятом и 13-м местах соответственно.

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

Эксперт продолжил: «В действительности, форма команды зависит даже от везения. Совсем недавно Aston Martin удалось серьезно прибавить. Есть трассы, которые подходят машине, и которые совсем нет.

Среди лидеров сейчас стабильно едут только Red Bull и McLaren. Всем остальным не удается избегать спадов. Борьба стала очень упорной. Прежде, потеряв три десятых, ты проигрывал одну позицию. Сейчас же разом опускаешься на десять. Именно поэтому мы регулярно видим у кого-то спады.

Если твоя машина работает не лучшим образом, ты теряешь те самые три десятых и сразу проигрываешь».

Швейцарец добавил, что равенство пилотов в Mercedes усложняет команде борьбу за титул: «Расселл сейчас на одном уровне с Хэмилтоном. И на быстрой машине они оба будут бороться за чемпионство. Это упростит жизнь Red Bull.

У тех есть только один гонщик, претендующий на титул. Напарник не будет отбирать у него очки. Потому, если Хэмилтон хочет выиграть еще один чемпионат, Mercedes должна построить действительно быструю машину».