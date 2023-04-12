«Что же я натворил». Ферстаппен вспомнил главный конфуз своей карьеры

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Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле 1 в 2015 году, на тот момент гонщику было всего 17 лет. Несмотря на юный возраст, который вызывал у многих сомнения в его уровне подготовки, голландец с самого начала показал себя не только быстрым, но и профессиональным гонщиком.

Разумеется, как и у любого новичка, у Макса поначалу возникали и нелепые ситуации, о которых он с высоты нынешнего опыта и успеха вспоминает с улыбкой.

Отвечая на вопрос Motorsport.com о самой дурацкой ошибке в своей карьере, гонщик вспомнил события американского Гран При 2016 года, который проводил в составе Red Bull Racing.

«В Остине я поначалу ехал пятым, – рассказал Макс. – Но отставание от двух соперников впереди [Нико Росберга на Mercedes и Кими Райкконена на Ferrari] было совсем небольшим.

В какой-то момент, когда уже подходило время очередного пит-стопа, инженер сказал мне атаковать. Я прибавил, очень быстро преодолел последние повороты круга и свернул на пит-лейн. Все, как мне казалось, складывается хорошо.

Но вдруг я осознал, что самой команды заезжать на пит-стоп не было. Меня попросили просто атаковать. Я катился по пит-лейну и думал: "О боги, что же я натворил".

Только после этого мне пришла мысль, что надо хотя бы предупредить команду по радио. В следующий момент я уже увидел, как механики выбегают из гаража с шинами. Тот пит-стоп в итоге занял восемь или десять секунд – учитывая обстоятельства, это, кстати, был очень неплохой результат.

Впрочем, все это не имело значения, так как три круга спустя у меня отказала коробка, и я в любом случае сошел».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB12, после схода на Гран При США 2016 года Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Несмотря на сход, история для Ферстаппена на этом не закончилось. Гонщик понимал, что по возвращению в боксы его неизбежно ждет разговор с доктором Марко – и что гоночный консультант Red Bull точно его не похвалит.

Тогда Макс решил пойти на тактическую хитрость.

«Я решил сам начать разговор, – рассказал голландец. – Просто признал, что допустил ошибку и сам все испортил. К тому времени я уже знал, что он предпочитает именно такие прямые признания – и ненавидит, когда кто-то начинает оправдываться.

Когда он спрашивает, почему ты недостаточно быстр или что-то в этом роде, лучше всего прямо сказать ему, что это твой косяк».