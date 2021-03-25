В этом году в чемпионате мира дебютируют три пилота – Юки Цунода, Мик Шумахер и Никита Мазепин. Для всех троих последней ступенью перед попаданием в высшую лигу мирового автоспорта стала Формула 2. Мы поискали в истории этой серии (и предшествовавшего ей турнира GP2) гонщиков, которые показывали примерно те же результаты, что и Юки, Мик и Никита.

Прекрасно понимаем, что такие сравнения весьма условны. Разные пилоты выступали в разное время за команды разного уровня. К тому же, до 2015 года существовала близкая по характеристикам к GP2 серия Формулы Renault 3.5, и для многих гонщиков (Карлоса Сайнса или Кевина Магнуссена) последней ступенью перед Ф1 становилась именно она. Но в любом случае статистика показалась нам любопытной.

Юки Цунода: 3-е место в первом и единственном сезоне в Формуле 2 (в 20 лет)

Фото: AlphaTauri

Аналогичные случаи:

Скотт Спид

У американца особо много общего с японским дебютантом, ведь Спид тоже был юниором Red Bull, тоже стал с первой попытки бронзовым призером GP2 (в 22 года) и после этого успеха тоже был принят в состав Toro Rosso (которая тогда только-только перешла под контроль Red Bull).

В составе команды Спид провел полтора года. Он не набрал ни одного очка, при этом в 2007 году гонки складывались для пилота особенно неудачно. Пилот пару раз раскритиковал команду, а на Гран При Европы, говорят, подрался в боксах с руководителем коллектива Францем Тостом. После этой гонки американец был уволен и уступил место в кокпите Себастьяну Феттелю. Карьеру Спид продолжил за океаном, где без особого успеха выступал в NASCAR, зато целых четыре раза выиграл местный чемпионат по ралли-кроссу.

Александр Према

В дебютном сезоне занял в GP2 4-е место (в 22 года), годом позже стал бронзовым призером (а также провел одну пятничную тренировку в Ф1 за рулем болида Spyker). После этого стал заводским пилотом Audi, выступая за эту марку в DTM и в гонках на выносливость за рулем спортпрототипов. В 2008 году выиграл чемпионат LMS (предшественник нынешнего чемпионата мира WEC).

Жюль Бьянки

С первой попытки стал бронзовым призером GP2 (в 21 год). После этого провел в младших сериях еще два сезона, повторив результат в Ф2 и став вице-чемпионом Формулы Renault 3.5. Перешел в Формулу 1, но в одну из худших команд чемпионата – Marussia. На Гран При Монако 2014 года завоевал первые в карьере очки (оставшиеся единственными в истории команды) – а через несколько месяцев получил тяжелые травмы в аварии на Гран При Японии. Умер летом следующего года после нескольких месяцев пребывания в коме.

Ромен Грожан

В дебютном сезоне в GP2 занял в серии 4-е место (в 22 года). Следующие два сезона были неполными – в том числе потому что в середине сезона 2009 года француз перешел в Ф1, заменив в составе Renault Нельсона Пике. В 2011 году Грожан все-таки выиграл GP2, после чего вернулся в Ф1 и стал постоянным участником чемпионата. Пилот провел в турнире 10 полных сезонов, 10 раз закончив гонки в первой тройке.

Мик Шумахер: 12-е место в первом сезоне в Ф2, чемпионство во втором (в 21 год)

Фото: Haas F1 Team

Аналогичные случаи:

Серхио Перес

В первом сезоне в GP2 занял 12-е место, во втором стал вице-чемпионом (в 20 лет), уступив гораздо более опытному Пастору Мальдонадо. После этого перешел в Формулу 1 и стал постоянным участником чемпионата мира. На автомобилях не самых успешных команд время от времени финишировал на подиуме, в конце прошлого года одержал первую победу. Этот сезон, уже 11-й в Ф1, проведет в составе команды Red Bull.

Никита Мазепин: 18-е место в первом сезоне в Ф2, 5-е место во втором (в 21 год)

Фото: Haas F1 Team

Аналогичные случаи:

Лука Филиппи

В дебютном сезоне GP2 занял 19-е место, годом позже – 4-е (в 22 года). После этого с переменным успехом провел в турнире еще 4 полных сезона, завоевав в итоге вице-чемпионский титул. Пытался перезапустить карьеру с помощью выступлений в IndyCar и Формуле Е, но без особого успеха. В результате стал выступать в кузовных гонках, в прошлом году был участником Кубка мира WTCR, но не смог набрать ни одного очка.

Дани Клос

В дебютном сезоне GP2 занял 21-е место, годом позже – 4-е (в 22 года). Остался в серии, где провел еще три сезона. Параллельно в 2012 году провел несколько пятничных тренировок в Гран При Ф1 за рулем болида команды-аутсайдера HRT. После этого прекратил регулярное участие в гонках, работая тест-пилотом и тренером.

Митч Эванс

В дебютном сезоне GP2 занял 14-е место, годом позже – 4-е (в 20 лет). После этого провел в серии еще два сезона, но 4-е место так и осталось лучшим результатом. Нашел себя в Формуле Е, где уже пятый год выступает в составе команды Jaguar, одержав за это время две победы в гонках.

Норман Нато

В дебютном сезоне GP2 занял 18-е место, годом позже – 5-е (в 24 года). Остался в серии еще на сезон, после чего переключился на гонки на выносливость. В прошлом году занял второе место в абсолютном зачете «Ле-Мана» и третье – в чемпионате мира WEC. В этом году выступает в Формуле 2 и чемпионате WEC (в классе LMP2).

Николя Латифи

В первом полном сезоне в GP2 занял 16-е место, годом позже (уже в Ф2) – 5-е (в 22 года). Провел в серии еще три сезона, в последнем из которых стал вице-чемпионом. После этого заключил контракт с командой Williams, которую представляет и в этом сезоне. В прошлом году не набрал ни одного очка и в общем зачете опередил только двух пилотов, которые провели один-два Гран При, подменяя гонщиков основного состава.

Читайте также: Латифи дал Мазепину совет для дебютного сезона в Ф1