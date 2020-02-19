«Что ж им еще копировать, Red Bull?» Штайнер о ситуации с Racing Point

Одной из главных тем для дискуссий в паддоке трассы в Барселоне по ходу первого дня предсезонных тестов была очевидная схожесть нового болида команды Racing Point с прошлогодним автомобилем Mercedes. Нетрудно догадаться, что вопрос об отношении к этому факту журналисты задавали почти всем руководителям команд-середняков. Включая Гюнтера Штайнера, который отнесся к такому решению конкурентов весьма спокойно.

«А в чем проблема-то? – в ответ спросил руководитель команды Haas представителей прессы. – В правилах все написано четко: нарушения нет, пока нет факта передачи данных от одной команды другой. В конце концов, они используют немало созданных Mercedes деталей [наряду с моторами немецкой марки Racing Point использует ряд других узлов – к примеру, многие элементы подвески]. Что ж им копировать тогда – неужели Red Bull?

Мы поступаем так же. Получаем множество деталей у Ferrari – и нам логично копировать Ferrari. Глупо было бы подглядывать за Red Bull и Toro Rosso и пытаться изобрести что-то с нуля. Так что, все логично: они просто пытаются получить максимум от своей модели работы. Их право. Мне в целом все равно».

Говоря о ходе тестов, Штайнер выразил удовлетворение проделанной в первый день работой – хотя признал, что после обеда машина Haas появилась на трассе достаточно поздно по причине «необходимости кое с чем разобраться». По словам босса коллектива, «водители не выглядят расстроенными – машина кажется не такой уж плохой и она более предсказуема, чем это было в прошлом году».

Штайнеру также задали вопрос, не стоит ли в этом году рассчитывать на уменьшение разрыва между лидерами и командами-середняками. Менеджер ответил, что выступать с такими предсказаниями трудно даже в его роли.

«Все-таки у топ-команд слишком большой выигрыш по возможностям. К примеру, они могут уделять больше внимания машине 2021 года – а потом в какой-то момент снова сконцентрировать ресурсы на автомобиле этого сезона и оторваться от нас сильнее. Шанс-то есть всегда, но насколько он велик – вопрос открытый».