«Что за тупость?». Вольф и Марко поругались из-за Шумахера

Мик Шумахер, потерявший место в Haas после двух сезонов, проводит нынешний чемпионат Ф1 в роли запасного пилота Mercedes. Так как шансов оказаться за рулем одной из машин с трехлучевой звездой у 24-гонщика нет, Тото Вольф пытается отыскать ему место где-то еще.

Недавно Ральф Шумахер рассказал, что глава AlphaTauri Франц Тост хотел взять Мика к себе, но гоночный консультант Хельмут Марко заблокировал эту идею.

Эта история получила любопытное продолжение – теперь уже сам Марко поделился историей, будто Вольф договорился о встрече с большим боссом Red Bull Оливером Минцлаффом, чтобы вновь обсудить будущее Шумахера.

«Они обсуждали эту тему, – сказал австриец в эфире Sport1. – Просто тупость, что господин Вольф делает это в то же время, когда открыто ведет отношениях с FIA политику, направленную против нас. С учетом этого тема [Мика] просто исключена для нас.

Зачем нам его брать? Он гонщик Mercedes, Вольф отвечает за него. Если он так высоко ценит этого гонщика, пусть возьмет его в свою команду или повлияет на кого-то из своих клиентов вроде Williams».

Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull Фото: Red Bull Content Pool

Вольфа тоже попросили прокомментировать ситуацию, и тот охотно вступил в перепалку с привычным оппонентом.

«Не знаю, получится ли у нас что-нибудь [с Шумахером], – объяснил австриец. – Каждый раз, когда мы говорим о Мике хорошие слова, находится кто-то, кто начинает нагнетать негатив.

Должен сказать, что я никогда не говорил с лидерами Red Bull о месте для Мика, как об этом рассказывает Хельмут. Я действительно высоко ценю Мика и не упускаю возможность его похвалить. Но каждой команде самой решать, кого из гонщиков сажать за руль».

Тото добавил, что если в Mercedes появится вакансия, он без раздумий отдаст ее Шумахеру.

«Я уважаю действующие контракты, – объяснил Вольф. – Но если нужно кого-то позвать на замену, для этого как раз существует резервный пилот.

Этим мальчишкам приходится непросто. Честно говоря, я считаю, что Мик перегорел в прошлом сезоне. Каждому необходимы собственные условия для эффективной работы, ведь все люди разные. Но кто бы не пригласил его, сразу увидит его талант».

Он добавил: «Здорово, что у нас есть такой пилот – зрелый, успешный и опытный. Его работа на симуляторе по на некоторых Гран При приносила нам реальное преимущество. А если Льюис [Хэмилтон] или Джордж [Расселл] вдруг окажутся вне игры из-за пищевого отравления, у нас есть отличная замена.

Но все же, пусть он и приносит нашей команде огромную пользу, я бы хотел видеть Мика выступающим в гонках».

Недавно Шумахер провел за рулем Mercedes шинные тесты в Барселоне.