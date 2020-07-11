Поребрики «Ред Булл Ринга» и прежде считались недружелюбными к технике (хоть и не настолько, как бетонные плиты в 1964 году), однако раньше машины справлялись с ними относительно неплохо.

Однако прошедший Гран При Австрии ознаменовался двойным сходом Red Bull и серьезными неприятностями для Mercedes – и в обоих случаях причиной стали вибрации. Но если у «Быков» они привели к отказу электронных компонентов, что в Honda уже пообещали быстро исправить, то коллективу Тото Вольфа события первой гонки обещают теперь немало головной боли.

Для начала давайте вспомним, как развивались события. После оперативного анализа ситуации прямо по ходу дистанции инженеры Mercedes во главе с Эндрю Шовлином сообщили гонщикам о возможных неполадках с сенсорами коробки передач.

Однако попытка докопаться до сути проблем, проведенная уже позже на базе, поставила команду в тупик. Удалось лишь подтвердить, что при проезде поребриков сенсоры действительно подают тревожные сигналы. Именно поэтому гонщиков сразу попросили держаться от поребриков подальше.

Шовлин подтвердил, что в Mercedes ожидали подобного развития событий, так как вопросы к показанию этих датчиков возникли уже по ходу тренировок.

«Мы обнаружили аномальное поведение, – объяснил он. – Похоже, оно обусловлено базовыми характеристиками шасси. Мы пока не можем более точно говорить о сути явления, но будем внимательно наблюдать за развитием событий».

Искры за Mercedes F1 W11 EQ Performance Льюиса Хэмилтона Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Что же это за базовые характеристики? У Motorsport.com есть ответ на этот вопрос. Как нам стало известно, этой зимой в Брэкли изменили конструкцию крепления силовой установки к шасси. Если прежде передний фланец мотора фиксировался к задней стенке монокока шестью длинными шпильками, то на W11 их стало четыре.

Все расчеты показывали, что прочность сопряжения не пострадает, а вес крепежа станет меньше. Но конструкторы проглядели один момент: как известно из школьного курса физики, у любой системы есть собственная внутренняя частота. И если на эту систему оказывается внешние воздействие с такой же частотой, то наступает резонанс – резкое усиление колебаний.

Так вот, у нового крепления на четырех шпильках внутренняя частота оказалась не такой, как у старого. И надо же такому случиться, что она совпала с частотой колебаний от проезда по поребрикам. И там, где все прежние машины легко выдерживали нагрузку, у W11 возникает крайне вредный внутренний резонанс, приводящий к резкому росту вероятности поломки.

Изменения в регламенте в отношении конструкции узла крепления произошли только этой зимой. Как этот узел выглядел раньше, можно увидеть на примере Ferrari 2009 года.

Система крепления монокока к двигателю на Ferrari F60, 2009 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

В Mercedes решили без промедления использовать новые возможности, но, похоже, теперь могут заплатить за стремление сэкономить вес дорогую цену.

Именно из-за возникающего резонанса на сенсоры поступают опасные сигналы, и совершенно очевидно, что простого решения эта проблема не имеет. Конструкция шасси, двигателя и коробки передач сейчас заморожена, а изменения разрешено вносить только для повышения надежности. Но в данном случае FIA едва ли сочтет, что победители первой гонки заслуживают подобного разрешения.

Конечно, у инженеров есть возможность «поиграть» элементами подвески и снизить угрозу, но этот путь требует времени, ресурсов и не гарантирует результата. Так что события принимают весьма интересный оборот.

Стоит напомнить, что у Ferrari в этом году дебютировала более компактная коробка передач, с которой в Шпильберге не было никаких проблем.