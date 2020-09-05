Год назад квалификация в Монце вышла очень смешной – и поссорила Феттеля с Леклером. Вспоминаем события той субботы

Этот материал был написан по итогам квалификации прошлогоднего Гран При Италии. Мы публикуем его, так как в теории сегодня можно ждать чего-то похожего. Вообще-то пилотов уже строго предупредили на случай, если они вновь заходят играть в поддавки. Но вчера похожая ситуация уже имела место в квалификации Формулы 3. Так что, зарекаться от повторения прошлогодних событий мы бы не стали.

Абсурдная ситуация в третьем сегменте квалификации Гран При Италии вызвала обильное бурление в паддоке: Льюис Хэмилтон намекнул на саботаж со стороны Ferrari, Кристиан Хорнер и Александр Элбон хором обвинили Нико Хюлькенберга, а Тото Вольф назвал всех участников толчеи «идиотами». Так что же все-таки произошло?

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер после финиша квалификации Фото: Jerry Andre / Sutton Images

Как все было

Прежде всего надо вспомнить, что на длинных прямых в Монце особенно эффективна езда в слипстриме – то есть следом за соперником. Поэтому никто из участников третьего сегмента на последних минутах квалификации не спешил выезжать из боксов: все ждали, что первым это сделает кто-то из соперников.

В итоге этим кем-то оказался Нико Хюлькенберг, за которым поехали все остальные. В момент, когда на трассе показалась последняя машина, до истечения отведенного на третий сегмент времени оставалось 1 минута и 34 секунды. При том что время поула в итоге составило 1:19.307. То есть запаса у пилотов практически не было.

Порядок выезда из боксов был следующим: Хюлькенберг – Стролл – Сайнс – Боттас – Леклер – Элбон – Феттель – Хэмилтон – Риккардо

Пилоты выезжают из боксов на вторую попытку Фото: Mark Sutton / Sutton Images

Судя по всему, Хюлькенберг нашел «хитрый» способ уступить соперникам невыгодную первую позицию на трассе – он срезал первую шикану (сказав после гонки, что засмотрелся в этот момент в зеркала). Однако Стролл принял симметричные меры – и при прохождении шиканы замедлился так, чтобы оставить Хюлькенберга в лидерах. Ехавшим следом пилотам также пришлось замедляться – и цепочка болидов спрессовалась в группу, отдаленно напоминающую пелотон IndyCar в момент старта. Отдаленно – потому что в этом пелотоне не было никаких правил и каждый творил что хотел, мешая при этом другим.

Лэнс Стролл упирался наиболее откровенно и продолжал делать это в течение чуть ли не всего круга. Выехав из боксов вторым, Параболику в конце круга он прошел седьмым.

Карлос Сайнс поначалу не особо спешил – сначала не решался обогнать Стролла, потом ехал бок о бок с Хюлькенбергом, все это время сдерживая остальных. Рванул испанец только в конце первого сектора, когда времени на игры уже не осталось и выбор был между проехать быстрый круг первым и не проехать вообще.

Пилоты Ferrari, судя по всему, с самого начала не пытались играть в какие-либо игры – Себастьян Феттель уже в начале Курва Гранде переместился с седьмого места на третье. Обогнав в том числе Леклера – хотя изначально они договаривались ехать по трассе в обратном порядке. В результате Феттелю пришлось: а) некоторое время метаться за спинами Сайнса и Хюлькенберга, б) обогнав их, ждать, пока то же самое сделает Леклер, в) пропускать Леклера. Даже обидно, что в итоге четырехкратный чемпион мира был первым в группе тех, кто не успел проскочить под зеленый светофор.

Оставшиеся пилоты, по большому счету, плыли по течению и ехали на тех позициях, которые им достались в результате маневров более деятельных соперников.

Пелотон на разгонном круге: Феттель уже опередил Сайнса, но не может оторваться от испанца, поджидая Леклера Фото: Simon Galloway / Sutton Images

Кому это пошло на пользу, а кому – нет

Весь этот сумбур однозначно испортил день Феттелю (в первой попытке он ехал по трассе первым и во второй рассчитывал прибавить с помощью слипстрима) и Элбону (шанс обогнать пилотов Renault у него был без всяких слипстримов).

Выиграли в этой ситуации Леклер (ведь в первой попытке гонщики Mercedes проиграли ему меньше 0,05 с) и пилоты Renault (если бы быстрые круги удалось совершить, Хюлькенберг вполне мог обогнать Риккардо, а Элбон – их обоих).

Что говорили в паддоке

Главным обвиняемым стал Хюлькенберг. Стролл, Элбон и босс Red Bull Кристиан Хорнер заявили, что раз уж пилот Renault выехал первым, то должен был сохранять позицию и ехать вперед, а не хитрить. После квалификации немца вызывали к судьям для разбирательств, но наказывать за срезку шиканы в итоге не стали.

Феттель также неодобрительно высказался о Сайнсе, который в начале круга на пару с Хюлькенбергом перегораживал всем дорогу. А в связи со своей неудачей четырехкратный чемпион помянул и напарника: «Был мой черед получать выгоду от слипстрима. Шарль все время должен был быть передо мной».

Первая тройка по итогам квалификации: Леклер - Хэмилтон - Боттас

Льюис Хэмилтон предположил, что Ferrari в целом тут тоже не без греха: «Интересный ход – показать лучшее время в первой попытке, а во второй заставить всех опоздать к началу быстрого круга». Слова британца сразу же опроверг сам Леклер. «Себ тоже мог взять поул, и мы не собирались жертвовать одной машиной ради другой», – вроде бы логично сказал монегаск. Однако можно заметить, что в начале разгонного круга Шарль не особо рвался вперед и ждал, пока все сделает Феттель.

И кто же виноват?

Если коротко, то все. В конце концов, никто никого не держал в боксах силой. Это признал тот же Феттель, отметивший, что Ferrari слишком поздно выехали на трассу.

Обвинения в адрес Хюлькенберга за съезд с трассы кажутся совершенной нелепицей. Да, Нико не захотел тащить за собой пелотон. Ну так и все остальные не захотели! Что мешало ускориться тому же Сайнсу или Строллу? И почему пилоты Mercedes не обогнали соперников в этот момент?

Что касается эпизода, когда Хюлькенберг и Сайнс перегородили трассу и Феттелю, и всем остальным, тут вопросы скорее к испанцу. Который поравнялся с Renault и тут же приподнял ногу на педали газа. Логика тут скорее дорожная, чем гоночная: раз пошел на обгон – обгоняй.

Однако вся ситуация в целом стала виной каждой команды и каждого гонщика. Понятно, что слипстрим в Монце очень важен. Но Леклер ведь мог разогнать Феттеля и без участия остальных. Mercedes и Renault тоже прошли в Q3 двумя машинами. А потащить за собой Стролла или Элбона для пилотов топ-команд вообще не должно быть проблемой – они ведь не конкуренты.

В этой ситуации логичнее всего звучат слова Тото Вольфа, который заявил, что подобные выкрутасы неуместны даже в юниорских сериях. Сегодня лучшие пилоты мира действительно выглядели упрямыми детьми, не желавшими уступить в затянувшейся игре в гляделки. Точнее, в «сиделки». Ну что же, хорошо посидели...

Дополнение: после рассмотрения ситуации судьями Хюлькенберг, Сайнс и Стролл получили предупреждение за движение с невысокой скоростью без необходимости и за создание потенциально опасной ситуации в ключевой момент заезда.