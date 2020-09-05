Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Италии / Аналитика

Год назад квалификация в Монце вышла очень смешной – и поссорила Феттеля с Леклером. Вспоминаем события той субботы

Поделились
Комментарии
Год назад квалификация в Монце вышла очень смешной – и поссорила Феттеля с Леклером. Вспоминаем события той субботы
Автор:
, редактор

На той квалификации Хюлькенберг инсценировал ошибку в первом повороте, а Тото Вольф назвал всех участников третьего сегмента «идиотами». Что же случилось?

Этот материал был написан по итогам квалификации прошлогоднего Гран При Италии. Мы публикуем его, так как в теории сегодня можно ждать чего-то похожего. Вообще-то пилотов уже строго предупредили на случай, если они вновь заходят играть в поддавки. Но вчера похожая ситуация уже имела место в квалификации Формулы 3. Так что, зарекаться от повторения прошлогодних событий мы бы не стали.

Абсурдная ситуация в третьем сегменте квалификации Гран При Италии вызвала обильное бурление в паддоке: Льюис Хэмилтон намекнул на саботаж со стороны Ferrari, Кристиан Хорнер и Александр Элбон хором обвинили Нико Хюлькенберга, а Тото Вольф назвал всех участников толчеи «идиотами». Так что же все-таки произошло?

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер после финиша квалификации

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер после финиша квалификации

Фото: Jerry Andre / Sutton Images

Как все было

Прежде всего надо вспомнить, что на длинных прямых в Монце особенно эффективна езда в слипстриме – то есть следом за соперником. Поэтому никто из участников третьего сегмента на последних минутах квалификации не спешил выезжать из боксов: все ждали, что первым это сделает кто-то из соперников.

Читайте также:

В итоге этим кем-то оказался Нико Хюлькенберг, за которым поехали все остальные. В момент, когда на трассе показалась последняя машина, до истечения отведенного на третий сегмент времени оставалось 1 минута и 34 секунды. При том что время поула в итоге составило 1:19.307. То есть запаса у пилотов практически не было.

Порядок выезда из боксов был следующим: Хюлькенберг – Стролл – Сайнс – Боттас – Леклер – Элбон – Феттель – Хэмилтон – Риккардо

Пилоты выезжают из боксов на вторую попытку

Пилоты выезжают из боксов на вторую попытку

Фото: Mark Sutton / Sutton Images

Судя по всему, Хюлькенберг нашел «хитрый» способ уступить соперникам невыгодную первую позицию на трассе  он срезал первую шикану (сказав после гонки, что засмотрелся в этот момент в зеркала). Однако Стролл принял симметричные меры  и при прохождении шиканы замедлился так, чтобы оставить Хюлькенберга в лидерах. Ехавшим следом пилотам также пришлось замедляться – и цепочка болидов спрессовалась в группу, отдаленно напоминающую пелотон IndyCar в момент старта. Отдаленно – потому что в этом пелотоне не было никаких правил и каждый творил что хотел, мешая при этом другим.

Лэнс Стролл упирался наиболее откровенно и продолжал делать это в течение чуть ли не всего круга. Выехав из боксов вторым, Параболику в конце круга он прошел седьмым. 

Карлос Сайнс поначалу не особо спешил – сначала не решался обогнать Стролла, потом ехал бок о бок с Хюлькенбергом, все это время сдерживая остальных. Рванул испанец только в конце первого сектора, когда времени на игры уже не осталось и выбор был между проехать быстрый круг первым и не проехать вообще.

Пилоты Ferrari, судя по всему, с самого начала не пытались играть в какие-либо игры –  Себастьян Феттель уже в начале Курва Гранде переместился с седьмого места на третье. Обогнав в том числе Леклера – хотя изначально они договаривались ехать по трассе в обратном порядке. В результате Феттелю пришлось: а) некоторое время метаться за спинами Сайнса и Хюлькенберга, б) обогнав их, ждать, пока то же самое сделает Леклер, в) пропускать Леклера. Даже обидно, что в итоге четырехкратный чемпион мира был первым в группе тех, кто не успел проскочить под зеленый светофор.

Оставшиеся пилоты, по большому счету, плыли по течению и ехали на тех позициях, которые им достались в результате маневров более деятельных соперников. 

Пелотон на разгонном круге: Феттель уже опередил Сайнса, но не может оторваться от испанца, поджидая Леклера

Пелотон на разгонном круге: Феттель уже опередил Сайнса, но не может оторваться от испанца, поджидая Леклера

Фото: Simon Galloway / Sutton Images

Кому это пошло на пользу, а кому – нет 

Весь этот сумбур однозначно испортил день Феттелю (в первой попытке он ехал по трассе первым и во второй рассчитывал прибавить с помощью слипстрима) и Элбону (шанс обогнать пилотов Renault у него был без всяких слипстримов).

Выиграли в этой ситуации Леклер (ведь в первой попытке гонщики Mercedes проиграли ему меньше 0,05 с) и пилоты Renault (если бы быстрые круги удалось совершить, Хюлькенберг вполне мог обогнать Риккардо, а Элбон – их обоих).

Что говорили в паддоке

Главным обвиняемым стал Хюлькенберг. Стролл, Элбон и босс Red Bull Кристиан Хорнер заявили, что раз уж пилот Renault выехал первым, то должен был сохранять позицию и ехать вперед, а не хитрить. После квалификации немца вызывали к судьям для разбирательств, но наказывать за срезку шиканы в итоге не стали.  

Феттель также неодобрительно высказался о Сайнсе, который в начале круга на пару с Хюлькенбергом перегораживал всем дорогу. А в связи со своей неудачей четырехкратный чемпион помянул и напарника: «Был мой черед получать выгоду от слипстрима. Шарль все время должен был быть передо мной».

Первая тройка по итогам квалификации: Леклер - Хэмилтон - Боттас

Первая тройка по итогам квалификации: Леклер - Хэмилтон - Боттас

Льюис Хэмилтон предположил, что Ferrari в целом тут тоже не без греха: «Интересный ход – показать лучшее время в первой попытке, а во второй заставить всех опоздать к началу быстрого круга». Слова британца сразу же опроверг сам Леклер. «Себ тоже мог взять поул, и мы не собирались жертвовать одной машиной ради другой», – вроде бы логично сказал монегаск. Однако можно заметить, что в начале разгонного круга Шарль не особо рвался вперед и ждал, пока все сделает Феттель. 

И кто же виноват?

Если коротко, то все. В конце концов, никто никого не держал в боксах силой. Это признал тот же Феттель, отметивший, что Ferrari слишком поздно выехали на трассу. 

Обвинения в адрес Хюлькенберга за съезд с трассы кажутся совершенной нелепицей. Да, Нико не захотел тащить за собой пелотон. Ну так и все остальные не захотели! Что мешало ускориться тому же Сайнсу или Строллу? И почему пилоты Mercedes не обогнали соперников в этот момент?

Что касается эпизода, когда Хюлькенберг и Сайнс перегородили трассу и Феттелю, и всем остальным, тут вопросы скорее к испанцу. Который поравнялся с Renault и тут же приподнял ногу на педали газа. Логика тут скорее дорожная, чем гоночная: раз пошел на обгон – обгоняй.

Однако вся ситуация в целом стала виной каждой команды и каждого гонщика. Понятно, что слипстрим в Монце очень важен. Но Леклер ведь мог разогнать Феттеля и без участия остальных. Mercedes и Renault тоже прошли в Q3 двумя машинами. А потащить за собой Стролла или Элбона для пилотов топ-команд вообще не должно быть проблемой – они ведь не конкуренты. 

В этой ситуации логичнее всего звучат слова Тото Вольфа, который заявил, что подобные выкрутасы неуместны даже в юниорских сериях. Сегодня лучшие пилоты мира действительно выглядели упрямыми детьми, не желавшими уступить в затянувшейся игре в гляделки. Точнее, в «сиделки». Ну что же, хорошо посидели...

Дополнение: после рассмотрения ситуации судьями Хюлькенберг, Сайнс и Стролл получили предупреждение за движение с невысокой скоростью без необходимости и за создание потенциально опасной ситуации в ключевой момент заезда.

Читайте также:

Шестой Кубок конструкторов стоил компании Mercedes меньше 40 миллионов долларов

Предыдущая новость

Шестой Кубок конструкторов стоил компании Mercedes меньше 40 миллионов долларов

Следующая новость

«На будущее Сайнс лучше». Директор Ferrari об уходе Феттеля

«На будущее Сайнс лучше». Директор Ferrari об уходе Феттеля
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

4
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.