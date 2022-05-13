«Что за бред?». В Red Bull отреагировали на публикации о бюджете

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После Гран При Майами между двумя топ-командами Ф1, Ferrari и Red Bull, развернулась нешуточная полемика. Сначала глава Скудерии Маттиа Бинотто сказал, что в скором времени у соперников не останется средств на доработку машины.

После этого итальянские журналисты из своих источников узнали, что в Милтон-Кинсе, якобы, уже потратили 75% всех денег, изначально запланированных на подготовку новинок.

После этого гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что деньги у команды вовсе не заканчиваются.

По просьбе немецкой редакции Motorsport.com Марко сделал еще один комментарий. На вопрос о том, правда ли у «Быков» есть всего 10 миллионов евро на доработки, и три четверти этой суммы уже освоено, австриец сказал: «Что это за бредовые цифры? Я не думаю, что наша ситуация [с обновлениями] серьезно отличается от того, что есть у Ferrari.

Тем более, что Карлос Сайнс уже разбил машину несколько раз, что не неизбежно сказажется на тратах. Такие аварии не могут быть дешевыми».

Стоит отметить, что после анализа прошлогоднего опыта, когда Формула 1 впервые провела сезон с лимитом бюджетов, команды заранее заложили на 2022-й определенную сумму на ремонт после аварий.

Сайнс действительно разбил машину в Имоле (дважды) и Майами, однако нельзя сказать, что хотя бы раз все было по-настоящему серьезно, и ее пришлось строить заново. Потому у Скудерии пока нет необходимости перераспределять бюджет и расходовать на ремонт деньги, которые можно было пустить на доработки.

С другой стороны, если вовсе избегать серьезных аварий, то есть возможность совершить обратную процедуру: те средства, что первоначально были заложены на восстановление машин, направить на обновления. Однако на ранней стадии сезона поступать так было бы рискованно.

Еще один важный момент – это эффективность новых деталей.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер отметил по ходу Гран При Майами: «При подготовке доработок нужно действовать очень осторожно, помня о лимите расходов. Нам важно убедиться, что все, что мы ставим на машину, оправдает вложенные в работу деньги».

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль