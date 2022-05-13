Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Феттель придумал повод уйти из Ф1. Это забота о будущем Следующая / Alpine попросила FIA уточнить правила после «нечестного» штрафа Алонсо
Формула 1 Новость

«Что за бред?». В Red Bull отреагировали на публикации о бюджете

В команде опровергли предположения, будто бы уже потратили три четверти всех денег, запланированных на доработки

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Что за бред?». В Red Bull отреагировали на публикации о бюджете
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После Гран При Майами между двумя топ-командами Ф1, Ferrari и Red Bull, развернулась нешуточная полемика. Сначала глава Скудерии Маттиа Бинотто сказал, что в скором времени у соперников не останется средств на доработку машины. 

После этого итальянские журналисты из своих источников узнали, что в Милтон-Кинсе, якобы, уже потратили 75% всех денег, изначально запланированных на подготовку новинок. 

После этого гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что деньги у команды вовсе не заканчиваются. 

По просьбе немецкой редакции Motorsport.com Марко сделал еще один комментарий. На вопрос о том, правда ли у «Быков» есть всего 10 миллионов евро на доработки, и три четверти этой суммы уже освоено, австриец сказал: «Что это за бредовые цифры? Я не думаю, что наша ситуация [с обновлениями] серьезно отличается от того, что есть у Ferrari. 

Тем более, что Карлос Сайнс уже разбил машину несколько раз, что не неизбежно сказажется на тратах. Такие аварии не могут быть дешевыми». 

Стоит отметить, что после анализа прошлогоднего опыта, когда Формула 1 впервые провела сезон с лимитом бюджетов, команды заранее заложили на 2022-й определенную сумму на ремонт после аварий. 

Сайнс действительно разбил машину в Имоле (дважды) и Майами, однако нельзя сказать, что хотя бы раз все было по-настоящему серьезно, и ее пришлось строить заново. Потому у Скудерии пока нет необходимости перераспределять бюджет и расходовать на ремонт деньги, которые можно было пустить на доработки. 

С другой стороны, если вовсе избегать серьезных аварий, то есть возможность совершить обратную процедуру: те средства, что первоначально были заложены на восстановление машин, направить на обновления. Однако на ранней стадии сезона поступать так было бы рискованно.

Еще один важный момент – это эффективность новых деталей. 

Глава Red Bull Кристиан Хорнер отметил по ходу Гран При Майами: «При подготовке доработок нужно действовать очень осторожно, помня о лимите расходов. Нам важно убедиться, что все, что мы ставим на машину, оправдает вложенные в работу деньги».

Читайте также:

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

Поделились
Комментарии
Феттель придумал повод уйти из Ф1. Это забота о будущем
Предыдущая новость

Феттель придумал повод уйти из Ф1. Это забота о будущем
Следующая новость

Alpine попросила FIA уточнить правила после «нечестного» штрафа Алонсо

Alpine попросила FIA уточнить правила после «нечестного» штрафа Алонсо
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
В Alfa Romeo назвали главную проблему Чжоу в Ф1 Гран При Майами
Формула 1

В Alfa Romeo назвали главную проблему Чжоу в Ф1

Позволят ли Сайнсу и Пересу выигрывать? Вильнев ответил Гран При Майами
Формула 1

Позволят ли Сайнсу и Пересу выигрывать? Вильнев ответил

Берни раскритиковал Гран При Майами. Ему ответили Гран При Майами
Формула 1

Берни раскритиковал Гран При Майами. Ему ответили

Больше от
Хельмут Марко
«Дешевая риторика». Херберт вступил в перепалку с Марко
Формула 1

«Дешевая риторика». Херберт вступил в перепалку с Марко

Марко: Ferrari уступит Red Bull по темпам доработок
Формула 1

Марко: Ferrari уступит Red Bull по темпам доработок

Марко: Перес уже освоился с машиной, а Макс – пока нет Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Марко: Перес уже освоился с машиной, а Макс – пока нет

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
У Red Bull кончаются деньги? На обновление к Испании их хватит
Формула 1

У Red Bull кончаются деньги? На обновление к Испании их хватит

Хорнер: В Монако Ferrari однозначно будет фаворитом Гран При Монако
Формула 1

Хорнер: В Монако Ferrari однозначно будет фаворитом

Источник: Red Bull уже израсходовала 75% бюджета доработок
Формула 1

Источник: Red Bull уже израсходовала 75% бюджета доработок

Самое важное:

Марио Андретти: Мы придем в Формулу 1 в 2024 году
Формула 1 Формула 1

Марио Андретти: Мы придем в Формулу 1 в 2024 году

Глава FIA: Нам нужен третий директор гонок
Формула 1 Формула 1

Глава FIA: Нам нужен третий директор гонок

Ferrari использовала тактическую хитрость на тестах в Монце
Формула 1 Формула 1

Ferrari использовала тактическую хитрость на тестах в Монце

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1
Формула 1 Формула 1

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.