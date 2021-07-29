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Формула 1 Новость

Что важнее, талант или усердие? Ферстаппен ответил

Автор:
, Ответственный редактор

Гонщик озвучил собственный рецепт, который считает оптимальным для движения к успеху

Что важнее, талант или усердие? Ферстаппен ответил

Вопрос о том, что важнее всего для хороших результатов в спорте, можно назвать вечным. Противостояние природного таланта и упорного труда можно найти во всех дисциплинах, и Формула 1 тут не является исключением. 

В преддверии Гран При Венгрии Макса Ферстаппена спросили о том, что он считает более важным.

«Я думаю, талант позволит вам продвинуться очень далеко, – сказал пилот Red Bull. – Но при этом нельзя лениться. Вам в любом случае придется серьезно работать, так как в этом мире множество талантов, которые могут очень быстро пилотировать автомобиль. 

И получается, что все решат твои действия за пределами трассы – именно они в конечном итоге позволят взять верх над соперником».

С лидером Ф1 согласился и Ландо Норрис, которого считают одним из самых одаренных гонщиков своего поколения.

«Макс очень правильно сказал, – отметил британец. – Талант позволяет рассчитывать на успех в картинге, Формуле 3 и Формуле 2. И даже привести тебя в Ф1. 

Но там тебе приходится соперничать с 19 лучшими пилотами в мире, один из которых, к тому же, является твоим напарником. И тут тебе уже требуется нечто большее, ты не можешь рассчитывать исключительно на талант. Потому что соперники сильны и используют далеко не только талант. 

Так что природные способности очень полезны, но если ты хочешь стать одним из лучших, будь готов к серьезной работе».

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Дополнительная информация: Люк Смит

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