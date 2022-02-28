Что увидел эксперт на тестах в Барселоне

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На прошлой неделе в Барселоне прошли первые тесты машин Формулы 1, которые были созданы по совершенно новому регламенту. Технический эксперт Гэри Андерсон, который в начале года уже оценивал шансы команд в новом сезоне, в этот момент присутствовал на трассе. В своей колонке для издания The Race он рассказал, какие на его взгляд выводы можно сделать на основании показанных времен круга.

Эксперт традиционно напоминает, что первые тесты никогда не дают абсолютно точной картины реальной расстановки сил в чемпионате. Он также отмечает, что нам ничего не известно о количестве топлива, которое было залито в баки. В теории в болид можно заправить до 110 килограммов топлива, при этом каждые 10 килограммов увеличивают время прохождения круга на 0,3 секунды, отмечает Андерсон.

Однако мы все же знаем лучшие времена по итогам трех дней, знаем, на какой резине было показано то или иное время, а также можем вспомнить, как у каждой из команд коррелировалось скорость на тестах и в первой гонке в прошлом. Как точку отсчета, Андерсон предлагает брать 2020, а не 2021 год, так как в прошлом году результаты тестов оказались не показательны из-за небольшого, но важного изменения техрегламента.

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Mercedes

Андерсон замечает, что не удивлен тем, что лучшее время на тестах осталось за пилотами Mercedes. Он отмечает, что эта команда была сильнейшей в последние годы, и это результат не везения, а того, что она действительно умеет делать быстрые машины, в независимости от технических правил.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

По ходу второго дня тестов стало заметно, что новый болид обладает явной склонностью к недостаточной поворачиваемости. Этим «страдают» все машины нового сезона, но у Mercedes данный недостаток казался наиболее заметен. Впрочем, данная проблема всегда решается настройками, что и показал третий день тестов, когда с ней удалось справиться.

Андерсон также отмечает скорость Джорджа Расселла. Да, новичок Mercedes по итогу оказался медленнее Льюиса Хэмилтона, но, во-первых,

Red Bull

На тестах 2020 года «Быки» были вторыми по скорости, такими они оказались и сейчас. Однако Андерсона эта команда все же удивила.

Во-первых, по мнению эксперта, опасения (или надежды – смотря за кого вы болеете) о том, что Red Bull потратила все свои силы на борьбу с Mercedes в прошлом году и поздно начала разрабатывать новую машину не оправдались.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Команда под руководством Эдриана Ньюи смогла построить машину, которая действительно выглядит революционно.

Что до скорости, то именно Red Bull более всего скрывает свою реальную силу. Пилоты так и не попробовали самые мягкие шины C5, на которых гонщики Mercedes показали лучшие времена. Макс Ферстаппен – так вообще ездил только на С1, С2 и С3, явно тестируя болид в условиях длинных дистанций. А потому, не нужно всерьез воспринимать время Ферстаппена как показатель его потенциальной скорости.

McLaren

В 2020 году на тестах команда была шестой по скорости, а теперь она третья. И отрыв от лидеров столь невелик, что по крайней мере исходя из данных из Барселоне, мы вправе причислять McLaren к числу претендентов на титул, смело заявляет Андерсон.

Он напоминает, что новый болид стал первой машиной, целиком разработанной под руководством Джеймса Ки. Это очень сильный специалист, который, к тому же, привел с собой в команду еще нескольких важных инженеров.

Даниэль Риккардо, McLaren MCL36 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

По словам Андерсона, на трассе болид McLaren выглядел хоть и не самым быстрым, но при этом чуть ли не самым стабильным. А история тестов предыдущих лет показывает, что эта команда предпочитает выступать в предсезонных тестах существенно слабее, чем в последующих гонках, так что мы можем ожидать, что видели не весь потенциал нового болида.

Ferrari

За Скудерией на тестах осталось четвертое время, при этом пилоты команды в определенные сессии становились быстрейшими.

По мнению Андерсона, в Барселоне мы не видели, чтобы гонщики итальянской команды ехали на пределе. Даже не быстрых кругах, когда было показано лучшее время, машина оставалась предельно послушной, что свидетельствует о том, что на ней можно было бы ехать и быстрее.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Giorgio Piola

При этом эксперт отмечает, что в плане аэродинамики в Маранелло пошли совершенно иным путем, нежели это сделали конструкторы Mercedes. Что лишь подтверждает тот факт, что новый регламент оставляет несколько разных возможностей для создания прижимной силы.

Наконец, автор материала резонно отмечает, что Ferrari для своего громкого имени слишком долго остается за пределами борьбы за титулы, так что команда обязана показать высокую скорость, так как больше у нее просто нет оправданий поражениям.

Aston Martin

К этой команде у Андерсона особое отношение. Она наследует команде Jordan, в которой сам Андерсон когда-то был техническим директором.

По словам эксперта, пятое время на тестах в Барселоне – скорее успех, нежели неудача. Сейчас команда проходит через стадию реорганизации, смены руководства, расширения. В таких условиях ждать от коллектива эффективной, слаженной работы не приходится.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

К тому же создатели нового болида решились на довольно радикальную аэродинамическую схему с рекордно длинными понтонами, что само по себе выглядело рискованным шагом.

При этом на фоне соперников Aston Martin не выглядит аутсайдером. Андерсон признается, что ему удалось посмотреть только заезд Себастьяна Феттеля, и там машина выглядела весьма стабильной, гонщику не приходилось бороться с техникой.

В общем, в этом сезоне Aston Martin наверняка сможет прибавить, особенно на фоне провального прошлого сезона.

AlphaTauri

Задняя часть болида этой команды позаимствована у Red Bull, но на этом сходство заканчивается, отмечает Андерсон. В Alpha Tauri самостоятельно создали передню подвеску и проработали аэродинамику кузова.

В целом получилась более консервативная машина, чем у «Быков», что для от рождения «второстепенной» команды является скорее плюсом.

Юки Цунода, AlphaTauri AT03 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Так, эксперт намекает, что у той же Red Bull болид может быть быстрым только при условии сверхточных настроек. Если «попасть» в настройки не удается, машина оказывается неуправляемой.

В AlphaTauri, напротив, пожертвовали скоростью ради стабильности и в очередной для себя раз сделали машину, которая проста в управлении не требовательна к настройкам, с которыми небольшой коллектив по ходу уик-энда может не всегда справляться.

Williams

Команде пришлось отпустить своего лучшего пилота Джорджа Расселла, но повезло взять на замену относительно опытного Алекса Элбона. В отличие от Расселла, карьера этого гонщика пошла по неcпадающей после того, как он потерял место в основном составе Red Bull.

Теперь, однако, Расселлу представился шанс сделать для Williams то же, что Гасли сделал для AlphaTauri, блеснув с не самой сильной командой.

Николя Латифи, Williams FW44, в аэродинамической краске Фото: Carl Bingham / Motorsport Images

Что касается новой машины, то Андерсон наблюдал ее на трассе и нашел весьма консервативной, причем в плохом смысле этого слова: команда все сделала по старинке, словно не способна изобретать новое.

В тоге машине явно не хватает прижимной силы. Особенно это заметно в медленных поворотах, например в шиканах. Там синий автомобиль выглядит особенно громоздко, хотя в весе прибавили все без исключения болиды 2022 года.

Alpine

Год назад команда сменила имя, теперь спонсора и руководителя – все для того, чтобы найти хоть какое-то оправдание тем миллионам, которые Renault тратит на формульную программу, отмечает Андерсон. И признается, что на тестах не видит принципиального изменения.

Так, Renault сделала новую силовую установку, в которой в приоритете мощность, а не надежность. В итоге мощности мы пока не наблюдали, зато у Фернандо Алонсо действительно загорелся мотор, правда из-за утечки в гидравлике, а не из-за отказа ДВС.

Фернандо Алонсо, Alpine A522 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

По ходу заездов эксперт усмотрел, что баланс болида постоянно менялся: если какую-то проблему удавалось решить, то тут же возникала другая.

В довершение всего только Alpine тестировала свою машину без открытия крыла DRS, а потому на хороший темп на фоне соперников команда даже не претендовала.

Haas

Андерсон видел, как по трассе в Барселоне проезжал Мик Шумахер, и отметил, что несмотря на наблюдавшееся «козление», машина вела себя стабильно. Отчасти это заслуга того, что многие детали Haas покупает у Ferrari, которая в свою очередь в последние годы существенно прибавила в прочности и надежности конструкции.

Однако скорости у Haas эксперт не увидел. Он отмечает, что команда и правда начала раньше других работу над новым болидом, но из-за того, что сам по себе коллектив очень небольшой, это лишнее время не дало существенного преимущества.

Никита Мазепин, Haas VF-22 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

По мнению Андерсона, болиду Haas не хватает в первую очередь прижимной силы, от чего он проигрывает соперникам в скорости в поворотах, а вот на прямых, напротив, разгоняется до максимальных отметок.

Найти эту дополнительную прижимную силу будет нелегко, отмечает эксперт. Не добавляет команде позитива и ситуация с титульным спонсором Но все же, хотя ждать от Haas прорыва не стоит, Андерсон полагает, что американский коллектив может побороться за позицию в Кубке конструкторов выше последнего места.

Alfa Romeo

На тестах 2020 года Валттери Боттас был самым быстрым пилотам, а в 2022 году он стал самым медленным. Вряд ли дело в том, что финский гонщик разучился водить, отмечает эксперт.

В прошлые годы Alfa Romeo показывала себя очень нестабильно: в иных Гран При пилоты попадали в финал квалификации, в других не могли выйти из первого сегмента. Чтобы исправить это в 2022 году, нужно было собрать как можно больше данных на тестах, однако поломки не позволили это сделать.

Роберт Кубица, Alfa Romeo C42 Фото: Alfa Romeo

Когда же болид все же выезжал на трассу, то казалось, что он раньше всех начинает скользить в поворотах, что свидетельствует о наименьшем сцеплении с трассой.

Проблемы машины оказались так существенны, что теперь команде придется менять конструкцию днища, предполагает Андерсон. И сделать это, имея совсем немного данных из Барселоны.

Единственным позитивным моментом тестов стала форма дебютанта чемпионата Гуаньюя Чжоу, который сразу освоился с новой техникой и не только проехал большую дистанцию, чем Боттас, но и показал лучшее время круга, чем его опытный напарник.

В заключение Андерсон напоминает, что лучшее время на тестах 2022 года оказалось на три с лишним секунды медленнее времени с тестов в Барселоне в 2020 году (оговариваясь, что с тех пор конфигурация трассы поменялась).

К первому Гран При эта разница сократится до двух секунд, уверен эксперт. Это не так плохо, если благодаря нововведению преследование соперников станет проще, а обгоны будут случаться чаще. Если же этого не произойдет, то значит команды заплатили высокую цену просто так.