Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Зайдль: Норрис сделал новый шаг в развитии Следующая / Трасса Гран При Австралии станет на 5 секунд быстрее
Формула 1 / Аналитика

Что творится с Феттелем? Три причины провала

Автор:
, редактор

Разбираемся, почему в Aston Martin-2021 Себ едет, как в Ferrari-2020

Что творится с Феттелем? Три причины провала

Выступление Себастьяна Феттеля на Гран При Бахрейна явно не порадовало его поклонников. После года мучений в Ferrari переход немца в Aston Martin многие восприняли как новую надежду. Но в Сахире скорее была явлена скрытая угроза, и никакого возвращения четырехкратного джедая не состоялось. 

18-е место в квалификации и 15-е в гонке еще модно как-то объяснить: новая машина, практически пропущенные предсезонные тесты, сложные погодные условия из-за ветра. Но как оправдать две чисто пилотские ошибки в квалификации и гонке, которые стоили Феттелю пяти секунд штрафа? 

Трудная адаптация

Шансов на успешный старт сезона у Феттеля изначально было мало. Как бы он не храбрился, заявляя намерение подготовиться наилучшим образом из возможных, а ситуация к тому не располагала.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

В прошлом году FIA отказалась пустить Себа на тесты молодых пилотов, чтобы попробовать новый болид, и в 2021-м ему пришлось учиться с нуля. Использующая концепт Mercedes машина Aston Martin радикально отличается от Ferrari: у нее другая колесная база, другой угол атаки днища, другая аэродинамическая концепция. 

А поломки на предсезонных тестах просто не дали Феттелю ко всему этому адаптироваться. Проехав на сто кругов меньше многих соперников, Себ может набирать опыт и знания о машине только во время Гран При, которые поневоле превратились для него в учебные. 

Читайте также:

Неудачное изменение машины

Все последние годы Феттеля в Ferrari только и говорилось о том, что Себу мешает недостаточно надежный задок машины. Казалось бы, переход в Aston Martin должен был решить эту проблему, ведь концепт Mercedes отличался стабильностью. Но тут в дело вступила в FIA.

Имя, которое Себастьян Феттель дал своей машине в честь героини бондианы, на боковине кокпита

Имя, которое Себастьян Феттель дал своей машине в честь героини бондианы, на боковине кокпита

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Сократив область днища перед задними колесами и запретив его активное перфорирование, федерация намеревалась лишить все команды части прижимной силы. Но болиды с высоким углом наклона днища вперед оказались к этому готовы, а вот те, у кого угол невелик, то есть Mercedes и Aston Martin, оказались под ударом. 

Причем основной удар пришелся именно по задней части машины, которая потеряла прижимную силу и, как следствие, стабильность. Вряд ли Феттель оценит эту иронию, но ему вновь досталась машина с нестабильным задком.

«У Aston Martin не хорошая машина, нестабильная сзади, особенно при резком торможении, – отметил бывший босс Феттеля Франц Тост. – У такого перфекциониста, как Себастьян, с этим будет много проблем».

Читайте также:

Нервы сдают

От перехода в Aston Martin многого ждали не только болельщики, но и сам Себастьян. В прошлом году машина из Сильверстоуна была третьей по силе в чемпионате и смогла выиграть гонку. Понятно, что Феттель рассчитывал на продолжение, а то и расширение банкета. Но Aston Martin-2021 оказалась не чета прошлогодней, с чем Себастьян вряд ли готов смириться.

Себастьян Феттель, Aston Martin

Себастьян Феттель, Aston Martin

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

«Себастьян слишком сильно давит на себя, – отметил еще один бывший босс Феттеля, Герхард Бергер, – Он хочет выжать то, что выжать нельзя. Неудача в борьбе с Оконом хорошо это показывает. Ему нужно расслабиться, хотя его преувеличенные амбиции и показывают, что он не утратил мотивации».

Пожалуй, именно чрезмерными амбициями и нервозностью от невозможности их реализовать можно объяснить два нарушения, допущенных Феттелем в Бахрейне.

Сначала в квалификации находившийся в зоне вылета Себ не достаточно замедлился под желтыми флагами из-за разворота Никиты Мазепина. Это привело к потере двух позиций и приобретению двух штрафных баллов.

Затем в гонке Феттель не смог отбить атаку Эстебана Окона и приехал сзади в Alpine француза. О том, насколько нервным этот момент был для четырехкратного чемпиона, говорит его первая реакция: вместо того, чтобы признать ошибку, он обвинил Окона в смещении на торможении. Хотя все повторы четко показывают, что Эстебан траекторию не менял.

«Трудно понять, о чем он думал, – заметил Ральф Шумахер. – Это очевидная ошибка, двух мнений быть не может. Но меня разозлило то, что он сперва обвинил Окона. Я этого не понимаю. Хотелось бы узнать, что происходит с Себастьяном. Не могу поверить, что он забыл как водить».

Скорее всего, он действительно не забыл. Просто вместо глотка живительного воздуха Феттель вновь окунулся в атмосферу безнадежного удушья, из которой только выбрался в прошлом декабре. Нужна большая выдержка, чтобы в такой ситуации не давить на педаль там, где не следует, сохранять холодную голову и твердые руки. В прошлом и позапрошлом сезонах трудности выбивали Себа из колеи. Кажется, если ситуация повторится, этот сезон станет для него последним. Сможет ли немец взять себя в руки? Увидим уже в Имоле.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Зайдль: Норрис сделал новый шаг в развитии

Предыдущая новость

Зайдль: Норрис сделал новый шаг в развитии

Следующая новость

Трасса Гран При Австралии станет на 5 секунд быстрее

Трасса Гран При Австралии станет на 5 секунд быстрее
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

13мин
4
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

5
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

4дн
Самое важное:
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

13мин
Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

More from
Себастьян Феттель
Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле
Формула 1 / Самое интересное

Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новости

Феттель назвал непрофессиональными действия FIA в Имоле

Феттель сошел с гонки из-за коробки передач Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Феттель сошел с гонки из-за коробки передач

More from
Aston Martin Racing
Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни
Формула 1 / Новость

Коллес: Вольф – ручная собачка Стролла. Это слова Берни

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1
Формула 1 / Новость

Aston Martin продолжает требовать смены правил в Ф1

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin
Формула 1 / Новость

«Мы не хотели никому навредить». В Pirelli отреагировали на критику Aston Martin

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Самое важное:

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.