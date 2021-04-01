Что творится с Феттелем? Три причины провала

Выступление Себастьяна Феттеля на Гран При Бахрейна явно не порадовало его поклонников. После года мучений в Ferrari переход немца в Aston Martin многие восприняли как новую надежду. Но в Сахире скорее была явлена скрытая угроза, и никакого возвращения четырехкратного джедая не состоялось.

18-е место в квалификации и 15-е в гонке еще модно как-то объяснить: новая машина, практически пропущенные предсезонные тесты, сложные погодные условия из-за ветра. Но как оправдать две чисто пилотские ошибки в квалификации и гонке, которые стоили Феттелю пяти секунд штрафа?

Трудная адаптация

Шансов на успешный старт сезона у Феттеля изначально было мало. Как бы он не храбрился, заявляя намерение подготовиться наилучшим образом из возможных, а ситуация к тому не располагала.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

В прошлом году FIA отказалась пустить Себа на тесты молодых пилотов, чтобы попробовать новый болид, и в 2021-м ему пришлось учиться с нуля. Использующая концепт Mercedes машина Aston Martin радикально отличается от Ferrari: у нее другая колесная база, другой угол атаки днища, другая аэродинамическая концепция.

А поломки на предсезонных тестах просто не дали Феттелю ко всему этому адаптироваться. Проехав на сто кругов меньше многих соперников, Себ может набирать опыт и знания о машине только во время Гран При, которые поневоле превратились для него в учебные.

Неудачное изменение машины

Все последние годы Феттеля в Ferrari только и говорилось о том, что Себу мешает недостаточно надежный задок машины. Казалось бы, переход в Aston Martin должен был решить эту проблему, ведь концепт Mercedes отличался стабильностью. Но тут в дело вступила в FIA.

Имя, которое Себастьян Феттель дал своей машине в честь героини бондианы, на боковине кокпита Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Сократив область днища перед задними колесами и запретив его активное перфорирование, федерация намеревалась лишить все команды части прижимной силы. Но болиды с высоким углом наклона днища вперед оказались к этому готовы, а вот те, у кого угол невелик, то есть Mercedes и Aston Martin, оказались под ударом.

Причем основной удар пришелся именно по задней части машины, которая потеряла прижимную силу и, как следствие, стабильность. Вряд ли Феттель оценит эту иронию, но ему вновь досталась машина с нестабильным задком.

«У Aston Martin не хорошая машина, нестабильная сзади, особенно при резком торможении, – отметил бывший босс Феттеля Франц Тост. – У такого перфекциониста, как Себастьян, с этим будет много проблем».

Нервы сдают

От перехода в Aston Martin многого ждали не только болельщики, но и сам Себастьян. В прошлом году машина из Сильверстоуна была третьей по силе в чемпионате и смогла выиграть гонку. Понятно, что Феттель рассчитывал на продолжение, а то и расширение банкета. Но Aston Martin-2021 оказалась не чета прошлогодней, с чем Себастьян вряд ли готов смириться.

Себастьян Феттель, Aston Martin Фото: Charles Coates / Motorsport Images

«Себастьян слишком сильно давит на себя, – отметил еще один бывший босс Феттеля, Герхард Бергер, – Он хочет выжать то, что выжать нельзя. Неудача в борьбе с Оконом хорошо это показывает. Ему нужно расслабиться, хотя его преувеличенные амбиции и показывают, что он не утратил мотивации».

Пожалуй, именно чрезмерными амбициями и нервозностью от невозможности их реализовать можно объяснить два нарушения, допущенных Феттелем в Бахрейне.

Сначала в квалификации находившийся в зоне вылета Себ не достаточно замедлился под желтыми флагами из-за разворота Никиты Мазепина. Это привело к потере двух позиций и приобретению двух штрафных баллов.

Затем в гонке Феттель не смог отбить атаку Эстебана Окона и приехал сзади в Alpine француза. О том, насколько нервным этот момент был для четырехкратного чемпиона, говорит его первая реакция: вместо того, чтобы признать ошибку, он обвинил Окона в смещении на торможении. Хотя все повторы четко показывают, что Эстебан траекторию не менял.

«Трудно понять, о чем он думал, – заметил Ральф Шумахер. – Это очевидная ошибка, двух мнений быть не может. Но меня разозлило то, что он сперва обвинил Окона. Я этого не понимаю. Хотелось бы узнать, что происходит с Себастьяном. Не могу поверить, что он забыл как водить».

Скорее всего, он действительно не забыл. Просто вместо глотка живительного воздуха Феттель вновь окунулся в атмосферу безнадежного удушья, из которой только выбрался в прошлом декабре. Нужна большая выдержка, чтобы в такой ситуации не давить на педаль там, где не следует, сохранять холодную голову и твердые руки. В прошлом и позапрошлом сезонах трудности выбивали Себа из колеи. Кажется, если ситуация повторится, этот сезон станет для него последним. Сможет ли немец взять себя в руки? Увидим уже в Имоле.

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